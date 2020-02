Goffin blijft nummer 10 op wereldranglijst, Mertens levert een plaatsje in LRE

24 februari 2020

11u03

Bron: Belga 0 Tennis Er beweegt maandag weinig op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. David Goffin blijft nummer 10 in een nog steeds door de Serviër Novak Djokovic aangevoerd klassement. In het vrouwentennis moet Elise Mertens een plaatsje inleveren.

Goffin was afgelopen week aan de slag in Marseille. Hij ging er in zijn eerste wedstrijd meteen uit tegen de Wit-Rus Egor Gerasimov maar betaalt dat dus niet cash op de ranking. De eindwinst ging in Frankrijk voor het tweede jaar op rij naar Stefanos Tsitsipas. De Griek blijft ondanks de toernooizege nummer zes van de wereld.

De Chileen Cristian Garin ziet zijn overwinning in Rio de Janeiro vertaald in zeven plaatsen winst. Hij wipt naar de achttiende plek en is daarmee de grootste stijger in de top 30. De Amerikaan Ryan Opelka springt van 54 naar 39 na zijn toernooizege in Delray Beach.

Aan de top van het klassement blijft alles bij het oude. Djokovic leidt voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer.

Goffin blijft de enige Belg in de top honderd. Kimmer Coppejans is 152e (+1), de inmiddels gestopte Steve Darcis 214e (-4) en Ruben Bemelmans 226e (+23).

Elise Mertens moet positie inleveren

Elise Mertens moet maandag een positie inleveren op de nieuwe WTA-ranking. De Limburgse staat 23e. Mertens ging er afgelopen week in de tweede ronde van het toernooi in Dubai uit tegen haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka. Deze week verdedigt de Belgische nummer één haar titel in Doha.

De Roemeense Simona Halep won het toernooi van Dubai. Ze blijft in het WTA-klassement tweede achter de Australische Ashleigh Barty. De Tsjechische Karolina Pliskova behoudt de derde plaats.

De Zwitserse Belinda Bencic betaalt haar snelle exit in Dubai, waar ze titelhoudster was, met vijf plaatsen verlies. Ze is nu negende. Onder meer Bianca Andreescu (4e, +1), Sofia Kenin (5e, +2) en Kiki Bertens (6e, +2) profiteren.

Alison Van Uytvanck behoudt haar status als tweede Belgische maar levert wel veertien plaatsen in. De Grimbergse staat 62e. Kirsten Flipkens gaat vijf banken vooruit en belandt op nummer 78. Lager op de ranking volgen Greet Minnen (105e, +1), Ysaline Bonaventure (118e, -1) en Yanina Wickmayer (152e, +2).