Goffin blijft elfde op ATP-ranking, Darcis verliest 510 (!) plaatsen - Elise Mertens zakt plekje Redactie

08 oktober 2018

09u41

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin behoudt vandaag de elfde positie op de nieuwe wereldranking in het mannentennis. Door een elleboogblessure kon hij afgelopen week zijn titel niet verdedigen op het toernooi van Tokio. Daardoor speelt Goffin 410 punten kwijt maar blijft hij wel nummer 11.

Omdat Goffin dit jaar niet meer in actie komt, zal hij de komende weken wel wegzakken. Hij verliest immers onder meer de punten van zijn kwartfinale in Antwerpen en van zijn verrassende finaleplaats op de Masters.

Dé zakker van de week is Steve Darcis. 'Shark', al een heel seizoen op de sukkel met zijn elleboog, moet liefst 510 plaatsen inleveren en tuimelt naar nummer 851. Darcis haalde eind vorig seizoen de kwartfinale op het hoog aangeschreven toernooi van Peking en verliest de 110 punten die hij daar verdiende.

De eindzege in Peking was gisteren weggelegd voor de Georgiër Nikoloz Basilashvili. Die wipt op de ranking van 34 naar 23. Hij staat een plaats lager dan de Rus Daniil Medvedev (22e, +10), die Goffin opvolgde in Tokio.

Helemaal bovenaan het klassement behoudt Rafael Nadal de eerste plaats voor Roger Federer en Novak Djokovic. Voor de enige wijziging in de top tien zorgt Kevin Anderson. De Zuid-Afrikaan springt over de Bulgaar Grigor Dimitrov naar plaats acht.

ATP-ranking op 8 oktober

1. (1) Rafael Nadal (Spa) 8260 punten

2. (2) Roger Federer (Zwi) 6900

3. (3) Novak Djokovic (Ser) 6445

4. (4) Juan Martin del Potro (Arg) 6130

5. (5) Alexander Zverev (Dui) 4755

6. (6) Marin Cilic (Kro) 4535

7. (7) Dominic Thiem (Oos) 3825

8. (9) Kevin Anderson (ZAf) 3640

9. (8) Grigor Dimitrov (Bul) 3620

10.(10) John Isner (VSt) 3380

++ 11.(11) David Goffin (BEL) 2865

12.(12) Kei Nishikori (Jap) 2730

13.(13) Fabio Fognini (Ita) 2315

14.(16) Kyle Edmund (GBr) 1990

15.(15) Stefanos Tsitsipas (Gri) 1987

16.(14) Diego Schwartzman (Arg) 1975

17.(17) Jack Sock (VSt) 1850

18.(19) Lucas Pouille (Fra) 1825

19.(18) Borna Coric (Kro) 1815

20.(20) Milos Raonic (Can) 1800

...

108.(108) Ruben Bemelmans 524

214.(209) Kimmer Coppejans 260

256.(246) Arthur De Greef 211

283.(299) Christopher Heyman 178

335.(318) Yannick Mertens 133

384.(383) Joris De Loore 105

399.(402) Zizou Bergs 98

414.(420) Germain Gigounon 92

463.(463) Maxime Authom 77

468.(448) Jeroen Vanneste 76

479.(515) Omar Salman 74

485.(488) Romain Barbosa 71

538.(541) Jonas Merckx 61

550.(552) Clement Geens 59

607.(610) Maxime Pauwels 46

612.(625) Niels Desein 45

726.(722) Michael Geerts 31

761.(699) Julien Cagnina 27

763.(731) Yannick Vandenbulcke 27

764.(774) Benjamin D'hoe 27

797.(793) Yannik Reuter 24

851.(341) Steve Darcis 20

1152.(1142) Arnaud Bovy 6

1160.(1153) Martin Van Der Meerschen 6

1199.(1194) Simon Beaupain 6

1211.(1205) Sander Gille 5

1385.(1369) Tom Pisane 3

1392.(1376) Loic Cloes 3

1486.(1471) Louis Herman 2

1631.(1618) Victor Poncelet 1

1716.(1706) Julien Dubail 1

Elise Mertens (15de) zakt plaatsje op WTA-ranking, Flipkens springt over Van Uytvanck

Elise Mertens moet een positie inleveren op de nieuwe WTA-ranking. Na haar snelle exit op het toernooi van Peking (8.285.274 dollar) zakt ze naar nummer 15.

Deze week is de Limburgse aan de slag op het toernooi van Tianjin (750.000 dollar). Ze is er het derde reekshoofd en treft in de openingsronde de Chinese thuisspeelster Lin Zhu (WTA 106).

Kirsten Flipkens mag zich weer de tweede Belgische noemen. Ze wipt van 57 naar 51 en springt daarmee over Alison Van Uytvanck (56ste, -4). "Flipper" haalde in tegenstelling tot Mertens en Van Uytvanck wel de tweede ronde in Peking. Daar verloor ze van de Nederlandse Kiki Bertens.

Lager op de ranking is er lichte winst voor Yanina Wickmayer (111de, +2) en Ysaline Bonaventure (118de, +1).

Helemaal bovenaan de wereldranglijst blijft de Roemeense Simona Halep de plak zwaaien. Ze ziet haar voorsprong op Caroline Wozniacki wel slinken. De Deense won gisteren voor de tweede keer in haar carrière het China Open in Peking.

De Duitse Angelique Kerber behoudt de derde plaats voor de Japanse Naomi Osaka. Die klimt dankzij haar halve finale in de Chinese hoofdstad van zes naar vier. De Oekraïense Elina Svitolina blijft vijfde.

WTA-ranking op 8 oktober

1. (1) Simona Halep (Roe) 7421 punten

2. (2) Caroline Wozniacki (Den) 6490

3. (3) Angelique Kerber (Dui) 5400

4. (6) Naomi Osaka (Jap) 4770

5. (5) Elina Svitolina (Oek) 4350

6. (7) Karolina Pliskova (Tsj) 4345

7. (4) Petra Kvitova (Tsj) 4255

8. (9) Sloane Stephens (VSt) 4022

9.(10) Julia Görges (Dui) 3785

10.(11) Kiki Bertens (Ned) 3740

11.(16) Aryna Sabalenka (WRu) 3265

12.(20) Anastasija Sevastova (Let) 3240

13.(15) Garbine Muguruza (Spa) 3170

14.(12) Daria Kasatkina (Rus) 3150

++ 15.(14) Elise Mertens (BEL) 3115

16. (8) Caroline Garcia (Fra) 3045

17.(17) Serena Williams (VSt) 2976

18.(13) Jelena Ostapenko (Let) 2863

19.(18) Madison Keys (VSt) 2816

20.(19) Ashleigh Barty (Aus) 2605

...

51.(57) Kirsten Flipkens 1058

56.(52) Alison Van Uytvanck 1048

111.(113) Yanina Wickmayer 547

118.(119) Ysaline Bonaventure 506

211.(207) Maryna Zanevska 277

245.(244) Kimberly Zimmerman 230

288.(290) Marie Benoit 169

349.(400) Greet Minnen 124

410.(370) Tamaryn Hendler 91

430.(427) Helene Scholsen 84

543.(548) Lara Salden 53

566.(569) An-Sophie Mestach 49

653.(655) Eliessa Vanlangendonck 35

721.(725) Margaux Bovy 27

796.(795) Justine Pysson 20

886.(844) Britt Geukens 14

954.(1032) Catherine Chantraine 11

1045.(1042) Michaela Boev 8

1104.(1109) Axana Mareen 6

1136.(1137) Deborah Kerfs 5

1152.(1160) Elyne Boeykens 5

1224.(1127) Chelsea Vanhoutte 3

1224.(1227) Zoi Meers 3