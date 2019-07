Goffin blijft achttiende op ATP-ranking, Mertens blijft onveranderd twintigste op WTA-lijst Redactie

29 juli 2019

10u39

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin blijft op de achttiende plaats op de ATP-ranking. De Belgische nummer één kwam afgelopen week niet in actie. De Luikenaar is intussen naar het Amerikaanse Washington afgezakt, waar hij deze week zevende reekshoofd is en daardoor vrijgesteld werd in de eerste ronde. Voor Goffin is het zijn eerste toernooi sinds zijn verlies tegen Novak Djokovic in de kwartfinales van Wimbledon.

Goffin is onze enige landgenoot in de top honderd van het mannentennis. Kimmer Coppejans steeg van de 139e naar de 133e stek, Ruben Bemelmans boekte vier plaatsen winst en is nu 188e, na vijf plaatsen winst staat Steve Darcis op de 193e plaats.

In de top tien van de mannenranking doen de Italiaan Fabio Fognini (ATP 9) en de Rus Daniil Medvedev (ATP 10) haasje-over, voor het overige zijn er geen wijzigingen te noteren. De Serviër Novak Djokovic blijft autoritair aan de leiding, voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer. De Oostenrijker Dominic Thiem is met een vierde plaats de beste van de rest van het pak.

De zege op het ATP-toernooi in Atlanta leverde Alex de Minaur negen plaatsen winst op, de beloftevolle Australiër is nu 25e. De Georgiër Nikoloz Basilashvili pakte de zege in Hamburg, maar blijft desondanks wel op de zestiende stek. Basilashvili was immers titelverdediger in de Noord-Duitse stad en had er dus een pak punten te verdedigen. Winst in Gstaad deed de Spanjaard Albert Ramos dan weer stijgen naar de 69e plaats op de ATP-ranking.

Nauwelijks wijzigingen bovenaan de WTA-ranking, Mertens blijft onveranderd twintigste

De nieuwe WTA-ranking heeft in de top van ranglijst geen wijzigingen voortgebracht. De Australische Ashleigh Barty, begin juni winnares van Roland Garros, blijft op nummer één met 6605 punten. In de top-10 van de ranking veranderde - door een gebrek aan grote toernooien - helemaal niets. Ook Elise Mertens bleef status-quo op plaats twintig.

De eerste achtervolgers van Barty zijn nog steeds de Japanse Naomi Osaka (6257), de winnares van de Australian Open, de Tsjechische Karolina Pliskova (6055) en de Roemeense Wimbledonkampioene Simona Halep (5933). Ook aan Belgische zijde bleef het rustig. Alison Van Uytvanck (WTA 65) en Greet Minnen (WTA 123) zakten elk één plaatsje, Kirsten Flipkens (WTA 106) en Ysaline Bonaventure (WTA 109) behielden hun stek.