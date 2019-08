Goffin blijft achttiende op ATP-ranking - Elise Mertens behoudt twintigste plek Redactie

05 augustus 2019

10u14

Bron: Belga

David Goffin behoudt op de recentste ATP-ranking zijn achttiende plaats.

Onze landgenoot startte vorige week nochtans met een valse noot aan zijn Amerikaans hardcourtseizoen. In de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Washington (hard/1.895.290 dollar) moest hij meteen de duimen moeten leggen tegen Yoshihito Nishioka. Voor Goffin was het de eerste wedstrijd sinds hij op 10 juli op het gras van Wimbledon in de kwartfinales verloor van Novak Djokovic. In de eerste ronde van het Citi Open was hij als zevende reekshoofd vrij. Vorig jaar haalde hij er nog de kwartfinales. Intussen is Goffin afgezakt naar het Canadese Montréal, waar hij het deze week in de openingsronde van het ATP Masters 1.000-toernooi opneemt tegen de Argentijn Guido Pella.

Kimmer Coppejans boekte één plaats winst op de ATP-ranking en is nu 132e. Ruben Bemelmans zakte van 188 naar 190 en Steve Darcis van 193 naar 195. De tenoren kwamen vorige week niet in actie en dus verandert er niets aan de top vier. Novak Djokovic blijft riant aan de leiding, voor Rafael Nadal en Roger Federer. Dominic Thiem, winnaar van het toernooi in Kitzbühel, is de beste van de rest. Stefanos Tsitsipas ging na zijn halve finale in Washington twee plaatsen vooruit en is nu vijfde, Alexander Zverev zakt naar de zevende plaats.

Elise Mertens blijft ondanks puntenverlies twintigste op WTA-ranking

Elise Mertens behoudt op de vandaag gepubliceerde WTA-ranking haar twintigste plaats. Mertens opende vorige week in het Amerikaanse San Jose nochtans haar hardcourtseizoen met een nederlaag tegen de Amerikaanse kwalificatiespeelster Kristie Ahn. Mertens verloor zo WTA-punten, want vorig seizoen haalde ze de halve finales op het Silicon Valley Classic. Desalniettemin zakt ze als nummer twintig van de wereld af naar Toronto, waar in de eerste ronde de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich wacht. De winnares van het duel mag zich in de tweede ronde meten met de Amerikaanse Serena Williams.

Alison Van Uytvanck bereikte in Karlsruhe de finale en boekte daarmee vier plaatsen winst. De Belgische nummer twee ging zo van 65 naar 61 op de ranking. Kirsten Flipkens ging één plaats vooruit en is nu nummer 105 van de wereld, na verlies van één plaats is Ysaline Bonaventure nummer 110. Greet Minnen steeg van 123 naar 121, Yanina Wickmayer moest drie plaatsen inleveren en is nu 160ste.

De toppers kwamen vorige week niet in actie en in de top tien is dan ook maar één wijziging te noteren. Aryna Sabalenka speelde de finale in San Jose en wipt daardoor over Serena Williams naar de negende plaats, de voormalige nummer een van de wereld staat op plek tien. De Australische Ashleigh Barty voert nog steeds de lijst aan, voor de Japanse Naomi Osaka en de Tsjechische Karolina Pliskova.