Goffin behoudt elfde plaats op amper gewijzigde ATP-ranking, Nadal primus - Elise Mertens blijft 15de op WTA-ranking Redactie

23 juli 2018

11u25

Bron: Belga 0 Tennis Er vallen nauwelijks verschuivingen te noteren in de nieuwe wereldranglijst van het mannentennis. David Goffin blijft de beste Belg op plaats elf. De Spanjaard Rafael Nadal leidt nog steeds voor de Zwitser Roger Federer en de Duitser Alexander Zverev.

In de top twintig zijn er twee veranderingen. De Oostenrijker Dominic Thiem neemt de achtste plaats over van de Amerikaan John Isner. Door zijn toernooizege in het Zweedse Bastad wipt de Italiaan Fabio Fognini (14de) over de Amerikaan Jack Sock (15de).

Lager op de ATP-ranking maakt de Amerikaan Steve Johnson een mooie sprong. Hij won in eigen land de titel in Newport en springt van 48 naar 34. De Indiër Ramkumar Ramanathan, verliezend finalist, gaat 46 plaatsen vooruit en staat 115de.

De Italiaan Marco Cecchinato, die gisteren met de trofee mocht zwaaien in het Kroatische Umag, stijgt vijf posities naar nummer 22. Ruben Bemelmans, de tweede Belg op de ranking, levert twintig plaatsen in en zakt naar 133.

Ook weinig beweging bij vrouwen

Ook op de wereldranglijst in het vrouwentennis is er weinig beweging. De Roemeense Simona Halep blijft nummer één voor de Deense Caroline Wozniacki en de Amerikaanse Sloane Stephens. De rest van de top tien wijzigt evenmin. Elise Mertens behoudt de vijftiende stek.

De Letse Anastasija Sevastova schreef zondag het toernooi van Boekarest op haar naam. Ze wordt beloond met twee plaatsen winst en stijgt naar de twintigste plaats. De Française Alizé Cornet, die de beste was in het Zwitserse Gstaad, schuift veertien plaatsen op naar nummer 38. Mandy Minella, haar Luxemburgse opponente in de finale, klimt liefst 84 posities omhoog en belandt op plek 142.

Alison Van Uytvanck zakt een plaatsje (41ste), Kirsten Flipkens wint er twee (47ste), Yanina Wickmayer stijgt een positie (94ste).

