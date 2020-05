Goffin begint op 13 juni aan lokaal toernooi die als paddenstoelen uit de grond schieten: “Eerste stap naar normale tenniswereld” FDW

30 mei 2020

08u08 0 Tennis Volgende week neemt de ATP een beslissing over de hervatting van het profcircuit en de invulling van de rest van het seizoen, maar ondertussen schieten de lokale toernooien als paddenstoelen uit de grond.

“Hopelijk is dit het begin van een terugkeer naar het normale voor de tenniswereld.” Dat zei tweevoudig Wimbedon-winnares Petra Kvitova (WTA 12) afgelopen donderdag nadat ze in Praag een toernooitje onder Tsjechische speelsters en met (zeer) beperkt publiek gewonnen had.

Vooralsnog is dat ‘normale’ echter nog ver weg. Om de profspelers toch een beetje wedstrijdritme en spelplezier te gunnen worden er lokaal wel heel wat toernooitjes opgestart. Onze eigen David Goffin begint zo op 13 juni samen met onder anderen Lucas Pouille, Benoit Paire en Félix Auger-Aliassime aan de Ultimate Tennis Showdowns op de academie van Patrick Mouratoglou in de buurt van Nice. In het zuiden van Frankrijk zal er sowieso veel bedrijvigheid zijn daar de Franse federatie vanaf 6 juli vier weken lang een serie toernooien wil laten draaien met 24 spelers en twaalf speelsters, allen uit Frankrijk. De reeks dient als eventuele voorbereiding op de US Open (31 augustus) en de ondergrond zal afhankelijk zijn van het al dan niet doorgaan van het Amerikaanse grandslamtoernooi.

Qua speeloppervlak komen ze in Duitsland dan weer erg creatief voor de dag tijdens ‘Bett1Aces’ in Berlijn. Onder meer Sascha Zverev, Nick Kyrgios, Dominic Thiem, Julia Goerges, Kiki Bertens en Elina Svitolina spelen van 13 tot 15 juli op het gras van het Steffi Graf-stadion en van 17 tot 19 juli op de hardcourtbaan in de hangar van de oude luchthaven Tempelhof voor een prijzenpot van 200.000 euro.

Ook ‘Battle of the Brits’

Zverev en Thiem, die momenteel bezig is aan de Generali Austrian Pro Series in Oostenrijk, zullen ook van de partij zijn op de Adria Tour van Novak Djokovic. De Serviër serveert vier weekends lang toptennis in de Balkan, startend op 13 juni. Deze serie komt dan wel in het vaarwater van nog een Servisch initiatief van ex-topper Janko Tipsarevic in Belgrado. Terwijl begin juli in Alicante de Spaanse fine fleur zal aantreden in het ‘Equilite’-toernooi organiseert ook Jamie Murray zijn eigen evenement: de ‘Battle of the Brits’ met zijn broer Andy, Kyle Edmund, Dan Evans en Johanna Konta omhelst vier toernooien op het nationale tenniscentrum in Roehampton die rechtstreeks zullen uitgezonden worden door Amazon Prime. De technische werkloosheid van een heel deel spelers lijkt zo stilaan achter de rug.

