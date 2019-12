Goffin alweer uit vakantie voor lucratief toernooi van 3 miljoen dollar in Saoedi-Arabië Filip Dewulf

12 december 2019

14u22 1 Tennis Vanavond speelt David Goffin voor de allereerste keer een professionele tennismatch in Saoedi-Arabië. De Diriyah Cup valt midden in de voorbereiding van het nieuwe seizoen maar voor een prijzenpot van drie miljoen dollar willen zelfs de Luikenaar, Daniil Medvedev en Stan Wawrinka hun planning en eventuele bezwaren even opzijzetten.

22 dagen na zijn laatste wedstrijd tijdens de Davis Cupfinale in Madrid, ruim tien dagen na terugkeer van een vakantie in de Maldiven en 22 dagen voor hij alweer aan de bak moet in de ATP Cup in Sydney, staat David Goffin dus op de baan in Saoedi Arabië. Vanavond neemt hij het op tegen Lucas Pouille, waarna eventueel nog een halve finale (tegen Medvedev of Struff) en finale (tegen Fognini, Wawrinka, Isner of Monfils) in dit showtornooi kunnen volgen. Vreemde timing om zo even naar het Midden-Oosten te vliegen midden in de aanloop naar het nieuwe seizoen maar de oliedollars – grote sponsor Saudi Aramco schoot voor – maken vanzelfsprekend veel goed. Voor de winnaar van de Diriyah Cup ligt er een miljoen dollar in het verschiet terwijl elke deelnemer zich al vergewist heeft van 125.000 dollar om simpelweg op de baan te komen. Een halve finalist keert met 250.000 dollar naar huis, de finalist krijgt 500.000 dollar mee. Zelfs door de verliezers van de eerste ronde/kwartfinales kan er nog een centje bijverdiend worden. In een soort troostingstornooi ligt er op de winnaar immers nog 200.000 dollar te wachten, de finalist moet het met 100.000 dollar extra stellen.

Saoedi-Arabië wordt een belangrijk deel van mijn voorbereiding. De warmte en de omstandigheden zijn vergelijkbaar met die in Australië. Het wordt een goede test voor ons Daniil Medvedev, finalist op de voorbije US Open

De Diriyah Cup is het allereerste professionele tennistornooi ooit georganiseerd in Saoedi-Arabië en kadert in een reeks sportevenementen – in de gloednieuwe en 15.000 zitjes tellende Diriyah Arena werd vier dagen geleden nog de bokskamp tussen Joshua en Ruiz gehouden – die het aanzien van de oliestaat wat moeten verbeteren. Vorig jaar nog werd een exhibitiewedstrijd tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic in Saoedi-Arabië op het laatste moment afgeblazen omdat de twee tenoren zoveel tegenkanting kregen omwille van hun aanwezigheid in een land dat het niet alleen niet zo nauw neemt met de mensen -en vrouwenrechten maar toen ook onder vuur lag door de moord op de journalist Jamal Khashoggi. Van eventuele gewetensbezwaren bij de deelnemers aan de Diriyah Cup was deze keer weinig te horen, integendeel, ze haastten zich om te vertellen hoe gunstig hun passage in het Midden-Oosten wel was voor hun preparatie op het nieuwe seizoen.

Today‘s Draw Ceremony was a special one ✨ All the players got their own traditional Thobe to wear and they seemed to like them 😍🎉 #DTC #diriyahtenniscup #diriyahseason #aramco #drawceremony #saudiarabia #tennis #bepartofhistory pic.twitter.com/rygxrZNQ2q Diriyah Tennis Cup(@ DiriyahCup) link

“Saoedi-Arabië wordt een belangrijk deel van mijn voorbereiding”, meende US Open-finalist Daniil Medvedev. “De warmte en de omstandigheden zijn vergelijkbaar met die in Australië. Het wordt een goede test voor ons. In zo’n tussenseizoen willen we altijd wat matchen hebben. Het zal dan ook competitief worden, er is alleszins een mooi deelnemersveld. Ik heb veel goede dingen gehoord over Saoedi-Arabië en ben opgewonden om er de sport te promoten, zeker op zo’n eerste evenement.” De coach van Goffin, Thomas Johansson, luidde eerder al eenzelfde klok. Hij wilde sowieso een trainingsweek in een warme omgeving (en de buitenlucht) organiseren en kan op de Diriyah-site, dat op de Unesco werelderfgoedlijst prijkt, beschikken over een mooie infrastructuur en uitstekende sparringpartners. Een win-winsituatie dus. Dat er ondertussen ook nog een miljoen dollar kan verdiend worden is dan eerder een kleine bijkomstigheid, zeker?