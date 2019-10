Goffin aast in december op enorme prijzenpot in Saoedi-Arabië FDW

11 oktober 2019

Het einde van het seizoen zou voor Goffin razend druk en erg lang kunnen worden. Dat belet hem niet om van 12 tot 14 december present te tekenen voor de gloednieuwe Diriyah Cup in Saoedi-Arabië. Daar wordt tussen acht spelers - de namen van Goffin, Wawrinka, Medvedev en Fognini zijn al bekend - een prijzenpot van 2,7 miljoen euro verdeeld. Het streng islamitische land staat niet direct bekend als baken van de (tennis)sport, maar probeert door de geldbuidel ruimhartig open te trekken en internationale sterren aan te trekken wat allure te kweken.

Daniil Medvedev is eerste halvefinalist in Shanghai

De Rus Daniil Medvedev (ATP 4) heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000 toernooi in het Chinese Shanghai (hard/7.473.620 dollar). Het derde reekshoofd versloeg de Italiaan Fabio Fognini (ATP 12) met 6-3 en 7-6 (7/4).

In de halve eindstrijd neemt de 23-jarige Rus het op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 7) of de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1). Medvedev bereikte onlangs op de US Open voor het eerst de finale van een grandslamtoernooi. Daarin verloor hij in vijf sets van de Spanjaard Rafael Nadal.

Half augustus, in aanloop naar de US Open, won Medvedev in Cincinnati zijn eerste Masters 1.000 titel. In de finale klopte hij toen David Goffin. De Rus neemt voor de derde keer deel aan de Rolex Shanghai Masters. In 2017 sneuvelde hij bij zijn debuut in de eerste ronde (tegen Fognini), vorig jaar was de Zwitser Roger Federer in de tweede ronde te sterk.