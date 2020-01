Goffin 11de op eerste ATP-ranking van 2020 - Flipkens onderuit tegen Bouchard in Auckland Redactie

06 januari 2020

10u59

Bron: Belga 1

Goffin begint seizoen als 11de op ranglijst, Coppejans is nieuwe Belgische nummer 2

David Goffin staat op de elfde plaats op de eerste ATP-ranking van 2020, die vandaag gepubliceerd werd. Kimmer Coppejans, 158ste (+2), is de nieuwe Belgische nummer 2 aangezien Steve Darcis, die na de Australian Open zijn carrière beëindigt, van de 157ste naar de 200ste plaats zakt. Ruben Bemelmans is 256ste (+4), Arthur De Greef 293ste (-1).

David Goffin, Steve Darcis en Kimmer Coppejans komen deze week nog in actie op de ATP Cup in Australië, waar ook dubbelspecialisten Joran Vliegen en Sander Gillé aan zet zijn. Vliegen is 38ste (+1) op de wereldranglijst van het dubbelspel, Gillé 46ste (+1).

De Spanjaard Rafael Nadal behoudt de koppositie, voor de Serviër Novak Djokovic en de Zwitser Roger Federer. Er is één wijziging in de top 10: de Fransman Gaël Monfils neemt de negende plaats over van de Spanjaard Roberto Bautista Agut, nu tiende. Verder zakt de Japanner Kei Nishikori van de 13de naar de 16de stek, waardoor de Argentijn Diego Schwartzman (13de), de Canadees Denis Shapovalov (14de) en de Zwitser Stan Wawrinka (15de) een plaats opschuiven.

Halep springt over Osaka naar derde plaats op eerste WTA-ranking van 2020

De Roemeense Simona Halep wipt over de Japanse Naomi Osaka naar de derde plaats op de vandaag gepubliceerde WTA-ranking, de eerste van 2020.

De Australische Ashleigh Barty is nog steeds de nummer 1 van de wereld bij aanvang van het nieuwe tennisseizoen, voor de Tsjechische Karolina Pliskova. Verderop doet de Oekraïense Elina Svitolina, vijfde, haasje-over met de Canadese Bianca Andreescu, zesde.

Elise Mertens behoudt haar zeventiende stek. Ze heeft Angelique Kerber in haar zog. De Duitse springt over de Amerikaanse Alison Riske en de Kroatische Donna Vekic.

Alison Van Uytvanck blijft 47ste. Er is één plaats verlies voor Kirsten Flipkens (72ste). Greet Minnen (109de, +1), Ysaline Bonaventure (116de, +1) en Yanina Wickmayer (149ste, +3) gaan vooruit op de ranking.

Flipkens strandt in eerste ronde in Auckland

Kirsten Flipkens (WTA 72) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/275.000 dollar). De Kempense verloor met tweemaal 7-5 van de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 262), in 2014 Wimbledon-finaliste. De wedstrijd duurde 1 uur en 40 minuten. Het staat nu 1-1 in de onderlinge confrontaties, vorig jaar was Flipkens te sterk voor de Canadese in de eerste ronde in Indian Wells.

Er staan nog drie andere Belgen op de hoofdtabel in Auckland. Alison Van Uytvanck (WTA 47) ontmoet in de eerste ronde de Duitse Laura Siegemund (WTA 73). Qualifier Greet Minnen (WTA 109) neemt het op tegen vierde reekshoofd Julia Görges (WTA 41), eveneens uit Duitsland. Lucky loser Ysaline Bonaventure (WTA 116) treft de Française Alizé Cornet (WTA 57).

Flipkens komt nog samen met Van Uytvanck in actie in het dubbelspel. In de eerste ronde spelen ze tegen de Australische Monique Adamczak en de Sloveense Katarina Srebotnik.