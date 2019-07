Gille en Vliegen scharen zich in Gstaad bij laatste vier Redactie

25 juli 2019

14u19

Bron: Belga 0 Tennis Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/524.340 euro).

De Belgische tandem klopte in de tweede ronde (kwartfinales) de Filipijn Treat Huey en de Deen Frederik Nielsen in twee sets: 6-4 en 7-6 (7/5). De partij duurde 1 uur en 13 minuten. Vliegen en Gille, die het vierde reekshoofd vormen, treffen in de halve finales de Zwitsers Marc-Andrea Hüsler en Jakub Paul.

Afgelopen weekend gingen Gille en Vliegen met de eindzege in het dubbelspel aan de haal in het Zweedse Båstad. Dat was voor het paar de eerste winst van een ATP-toernooi.