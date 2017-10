Gillé en Vliegen niet opgewassen tegen Bryan-broers - team Davis Cup gehuldigd 18u51

Belgische Davis Cup-ploeg gevierd in Antwerpen

De Belgische Davis Cup-ploeg, die eind november in Rijsel de finale speelt tegen Frankrijk, is vandaag op de European Open Tennis in Antwerpen alvast in de bloemetjes gezet.



David Goffin, Steve Darcis, Ruben Bemelmans, Arthur De Greef en Joris De Loore kregen een warm eresaluut van het Belgische publiek. Samen met de staf onder leiding van kapitein Johan Van Herck mocht de ploeg, door spotlights gevolgd, onder luid gejuich het terrein betreden. Daarna volgde nog een ereronde, een Brabançonne en een handtekeningsessie.



De finale vindt van 24 tot 26 november plaats in het Franse Rijsel. De specifiek Belgische kaartjes zijn al de deur uit, maar vanaf donderdag kan iedereen die dat wilt nog een poging doen om aan een ticket te geraken via de website van het Pierre Mauroy-stadion.

Gillé en Vliegen onderuit tegen broers Bryan

Zestienvoudig grandslamwinnaars Bob en Mike Bryan hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op de European Open Tennis in Antwerpen. De Amerikanen waren het Belgisch duo Sander Gillé en Joran Vliegen, dat goed weerwerk bood, in twee sets de baas.



Gillé en Vliegen vormen het enige Belgische duo dat consequent en op internationaal niveau samen dubbelt. Ze hopen zo stiekem om op korte of iets minder korte termijn in de Davis Clup-ploeg opgenomen te worden. Tegen de Bryan-tweeling, de meest succesvolle dubbeltandem aller tijden, bleken ze echter nog een maatje te klein. In een uur en 13 minuten werd het 6-4 en 7-5 voor de Amerikanen.

Onder het toeziend oog van Davis Cup-kapitein Johan Van Herck brachten de Belgen bij momenten wel goed tennis, en het niveauverschil was niet immens. Op de sleutelmomenten wisten de Bryan-broers echter nog net een versnelling hoger te schakelen, waardoor ze er in de beide sets in slaagden een break te forceren. Aan het einde van de tweede sets wisten de Belgen terug te breken en begon het publiek heel even in de winst te geloven, maar meteen daarna moesten ze hun opslag weer afgeven.



"De Belgen speelden echt goed", aldus Mike Bryan. "We hebben een paar cruciale breekpunten moeten redden en stonden er op het juiste moment. Het verschil hebben we gemaakt door beter te zijn op de punten die echt de doorslag gaven. De Belgische Davis Cup-ploeg zit momenteel natuurlijk niet in de problemen, ze draaien beter dan ooit. Maar ik denk toch dat Gillé en Vliegen in de toekomst belangrijk kunnen worden voor België als ze dit niveau doortrekken. Ze zijn nog niet oud."

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn trots op prestatie

"Nu zit ik nog met een vervelend gevoel, maar achteraf ga ik dit volgens mij een goede wedstrijd vinden", aldus Gillé. "We hadden niets te verliezen, dus wilden we vooral met een goed gevoel de baan op en af gaan. We zijn zeker niet van het plein gespeeld."



Vliegen hield een gelijkaardig gevoel over aan de wedstrijd. "Verliezen is nooit leuk, maar dat gevoel zal niet lang blijven hangen. Op ons eerste groot toernooi spelen we meteen tegen het beste duo aller tijden, en toch spelen we een sterke match. Ik ben dankbaar voor de wildcard, maar hoop dat we in de toekomst op dit soort toernooien geraken zonder wildcard." .

Het was voor de twee Belgen een eerste ervaring met het ATP-circuit. "Een eerste grote kans, die goed bevallen is. We hebben van dichtbij kunnen zien hoe de groten het aanpakken. Er stond veel publiek achter ons tijdens de wedstrijd."



Rest er nog hoop voor de dubbeltandem om mee te mogen naar Rijsel voor de Davis Cup-finale? "Neen, daar verwachten we ons helemaal niet aan", zegt Gillé. "Maar hopen mag wel natuurlijk. Je weet nooit. In de toekomst hoop ik er wel bij te zijn, maar voor dit jaar is de ploeg te goed op dreef om te veranderen."