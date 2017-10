Gillé en Vliegen niet opgewassen tegen Bryan-broers op European Open 18u51

Canadees Milos Raonic tennist niet meer in 2017

De Canadees Milos Raonic (ATP-12) speelt door aanhoudend blessureleed geen tennistoernooien meer in 2017. Dat heeft de Canadese Tennisfederatie vandaag aangekondigd.



De 26-jarige Raonic besliste een kruis te maken over het ATP-toernooi van Wenen (23-29/10) en het Masters 1.000-toernooi in Parijs (30/10-5/11). "Raonic zal gebruik maken van het tussenseizoen om volledig te herstellen. Hij maakt zijn comeback op het ATP-toernooi van Brisbane (1-7 januari 2018)", laat Tennis Canada optekenen.



Raonic sloot 2016 af op de derde plaats op de ATP-ranking, maar kon dit seizoen niet bevestigen. De Canadees bereikte nog wel de kwartfinales van het US Open en Wimbledon, maar kon geen enkel toernooi op zijn palmares bijschrijven. Sinds Wimbledon speelde hij door blessures aan de linkerpols amper drie toernooien. Begin oktober moest hij ook in Tokio de handdoek gooien met last aan de kuit.

Zestienvoudig grandslamwinnaars Bob en Mike Bryan hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op de European Open Tennis in Antwerpen. De Amerikanen waren het Belgisch duo Sander Gillé en Joran Vliegen, dat goed weerwerk bood, in twee sets de baas.



Gillé en Vliegen vormen het enige Belgische duo dat consequent en op internationaal niveau samen dubbelt. Ze hopen zo stiekem om op korte of iets minder korte termijn in de Davis Clup-ploeg opgenomen te worden. Tegen de Bryan-tweeling, de meest succesvolle dubbeltandem aller tijden, bleken ze echter nog een maatje te klein. In een uur en 13 minuten werd het 6-4 en 7-5 voor de Amerikanen.

Onder het toeziend oog van Davis Cup-kapitein Johan Van Herck brachten de Belgen bij momenten wel goed tennis, en het niveauverschil was niet immens. Op de sleutelmomenten wisten de Bryan-broers echter nog net een versnelling hoger te schakelen, waardoor ze er in de beide sets in slaagden een break te forceren. Aan het einde van de tweede sets wisten de Belgen terug te breken en begon het publiek heel even in de winst te geloven, maar meteen daarna moesten ze hun opslag weer afgeven.

