Gille en Vliegen hebben finaleticket beet in Zhuhai Redactie

27 september 2019

10u18

Bron: Tennis 0 Belga Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Chinese Zhuhai (hard/931.335 dollar). De Limburgers, die het vierde reekshoofd vormen, versloegen de Duitser Dominik Köpfer en de Zuid-Koreaan Soonwoo Kwon in twee sets. Het werd 6-4 en 6-3 na ruim een uur tennis.

In de finale staan Vliegen en Gille tegenover de Braziliaan Marcelo Demoliner en de Nederlander Matwé Middelkoop of de Portugees Gonçalo Oliveira en de Wit-Rus Andrei Vasilevski.

Gille (28) en Vliegen (26) wonnen deze zomer, in juli, hun eerste twee ATP-titels. Ze triomfeerden zowel in het Zweedse Bastad als het Zwitserse Gstaad. Daarna haalden ze ook de finale in het Oostenrijkse Kitzbühel.