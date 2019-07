Gille en Vliegen halen eerste ATP-finale uit hun carrière MMP

19 juli 2019

15u51

Bron: Belga 0 Tennis Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich vrijdag voor het eerst in hun loopbaan geplaatst voor de dubbelfinale van een ATP-toernooi.

In het Zweedse Bastad (gravel/524.340 euro) versloeg het Limburgse duo in hun halve finale de Tsjechisch-Nederlandse tandem Roman Jebavy/Matwe Middelkoop, het eerste reekshoofd, na één uur en dertien minuten tennis in een supertiebreak (4-6, 6-4 en 10/5).

In de finale wacht voor onze landgenoten een confrontatie met de winnaars van de andere halve finale. Die gaat tussen het Argentijnse paar Federico Delbonis/Horacio Zeballos, het derde reekshoofd, en de Spaans-Portugese tandem Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa.

Het is voor de 28-jarige Gille en de 26-jarige Vliegen hun eerste finale op ATP-niveau. Het duo won samen wel al dertien Challengertitels, waarvan eentje dit jaar in Bratislava. Vorige maand haalden ze op Wimbledon de tweede ronde.

Door de finaleplaats komt Vliegen voor het eerst in zijn carrière de top-50 in de ATP-dubbelranking binnen.