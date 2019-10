Gille en Vliegen grijpen naast finale in dubbelspel op European Open - Bencic is eerste finaliste in Moskou Redactie

Belinda Bencic (WTA 10) heeft zich als eerste speelster geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Moskou (840.130 dollar). Het derde reekshoofd versloeg in de halve eindstrijd de Française Kristina Mladenovic (WTA 45) met 6-3 en 6-4. Bencic is meteen ook zeker van een plek op de Masters.

Morgen speelt Bencic, die in de kwartfinales Kirsten Flipkens (WTA 120) had uitgeschakeld, om de titel op het Russische hardcourt tegen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 35) of de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 40).

De 22-jarige Bencic won al vijf WTA-toernooien (inclusief twee uit de 125-Series). Begin dit seizoen triomfeerde de Zwitserse op het hoog aangeschreven toernooi van Dubai. Tijdens de voorbije US Open haalde Bencic de halve finales, haar beste resultaat tot dusver op een grandslam.

Dankzij haar kwalificatie voor de finale, is Bencic ook zeker van een ticket voor de Masters met de top acht van het seizoen. Dat toernooi wordt van 27 oktober tot 3 november in het Chinese Shenzhen gespeeld.

De Zwitserse wipt over de Amerikaanse Serena Williams naar de achtste plaats. De zeven andere deelneemsters zijn de Australische Ashleigh Barty, de Tsjechische Karolina Pliskova, de Roemeense Simona Halep, de Canadese Bianca Andreescu, de Japanse Naomi Osaka, de Tsjechische Petra Kvitova en de Oekraïense Elina Svitolina..

Gille en Vliegen grijpen naast finale in dubbelspel

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de European Open in Antwerpen (hard/635.750 euro). De Limburgers, die het vierde reekshoofd vormden, verloren in de halve eindstrijd van de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury (het tweede reekshoofd). Het werd 6-7 (5/7), 6-4 en 10/4 na een uur en 37 minuten.

In de finale staan Ram en Salisbury zondag in de Lotto Arena tegenover de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies of de Italianen Paolo Lorenzi en Jannik Sinner.

Gille (28) en Vliegen (26) mikten in Antwerpen op een vierde ATP-titel. De Limburgers triomfeerden deze zomer, in juli, in het Zweedse Bastad en het Zwitserse Gstaad. Eind september voegden ze het toernooi in het Chinese Zhuhai toe aan hun palmares. De Belgen wonnen samen ook al dertien Challengertitels, waarbij een dit jaar in Bratislava (in juni).