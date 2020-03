Gillé en Vliegen brengen België in Davis Cup op voorsprong tegen Hongarije XC

07 maart 2020

14u16 0 Tennis België staat op een overwinning van een plaats in de finaleweek van de Davis Cup. Sander Gillé en Joran Vliegen wonnen in het Hongaarse Debrecen het dubbelspel van thuisspelers Attila Balazs en Marton Fucsovics. Na net geen twee uur tennis stond de 3-6, 6-1 en 6-4-eindstand op het scorebord van de Fonix Hall, waar op gravel wordt gespeeld.

Na de eerste twee enkelspelen van vrijdag stond het 1-1 gelijk. Ruben Bemelmans (ATP 222) verraste in de openingsmatch Attila Balazs (ATP 76) met 5-7, 7-6 (7/4) en 6-4. Aansluitend kwam Kimmer Coppejans (ATP 154) net tekort tegen Marton Fucsovics (ATP 84), die het met 6-2, 5-7 en 6-4 haalde.

Wie het eerst drie punten scoort, plaatst zich voor de finaleweek van de Davis Cup. Die wordt van 23 tot 29 november in Madrid georganiseerd met achttien landen. De verliezer moet in september aan de bak in de play-offs van Wereldgroep I.

In het derde enkspel neemt Balazs het op tegen Coppejans. Daarna volgt mogelijk nog een beslissende ontmoeting tussen Fucsovics en Bemelmans.

Vorig jaar strandde België, met David Goffin als kopman, in de groepsfase van de Davis Cup Finals. Spanje, aangevoerd door Rafael Nadal, pakte voor eigen volk de titel in de eerste editie van de hervormde landencompetitie. Goffin is er in Debrecen niet bij. De nummer 10 van de wereld liet kapitein Johan Van Herck weten niet beschikbaar te zijn omdat hij de hardcourttoernooien van Indian Wells en Miami wil voorbereiden.