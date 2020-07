Gezien, heren tennissers? Vrouwen tonen in Charleston dat tennis wél op veilige wijze kan ODBS

01 juli 2020

11u18 0 Tennis Van contrast gesproken. Nadat de Adria Tour van Novak Djokovic als het ware spotte met de veiligheidsregels rond corona, toonden zestien vrouwelijke profspeelsters in Charleston dat er wel degelijk op een gezonde manier kan getennist worden.

Velen testten positief op Covid-19, in het geval van Djokovic en Troicki ook hun vrouwen. Veel volk in de tribunes, spelers die elkaar knuffelden en dicht bij elkaar poseerden voor groepsfoto’s. Achteraf in bloot bovenlijf nog wat basket spelen en zelfs de nachtclub in. Het exhibitietoernooi in de Balkan van twee weken geleden besmeurde het imago van het tennis, dat van Djokovic en zelfs een nadien nog feestende Sacha Zverev in het bijzonder. Maar het kan ook anders, zo toonde een gelegenheidstoernooi in Charleston aan. Zestien vrouwen, met onder meer Eugenie Bouchard, Sofia Kenin, Sloane Stephens, Amanda Anisimova, Madison Keys en Bethanie Mattek-Sands, die tijdens de ‘Credit One Bank Invitational’ de mannen even toonden hoe het moet.

Toeschouwers waren niet welkom, de speelsters respecteerden de opgelegde anderhalve meter, terwijl er mondmaskers gedragen werden waar dat kon. Team Peace nam het op tegen Team Kindness. Vrede versus vriendelijkheid. Media-fenomeen Genie Bouchard: “Ik heb een geweldige week achter de rug in Charleston. Mijn ploeg is gewonnen, maar het feit dat we hier getennist hebben in gezonde en veilige omstandigheden is op zich al goed voor een overwinning.”

Een onrechtstreekse steek richting het mannencircuit en daar deed deelneemster Andrea Petkovic nog een schepje bovenop. “Wat ik tot dusver al gezien heb, is dat de vrouwelijke speelsters zich een pak bewonderenswaardiger opstellen in deze crisistijden”, was het antwoord van de Duitse op de tweet van Bouchard. Ook de Australische ex-speelster Rennae Stubbs mengde zich. “Ik denk niet dat er ÉÉN iemand corona heeft. Maar dat kan natuurlijk iets te makken hebben met het feit dat zij geen zweterige basketbal- of voetbalwedstrijdjes afwerkten. Hopelijk blijft het zo.”

Dat hoopt ongetwijfeld ook Stacey Allaster, directrice van de US Open die eind augustus op het programma staat. Zij zei eerder dat ze verwacht dat de spelers zich zullen gedragen als volwassen professionals. De vrouwen in Charleston toonden alvast dat het kan.

So far, from what I can gather, female tennis players have conducted themselves in an admirable manner in these trying times of crisis, amirite. Andrea Petkovic(@ andreapetkovic) link

Bouchard was ook goed voor wat zelfspot in Charleston. “We hebben beter gespeeld dan we gevierd hebben, echt waar. Kan er me iemand alsjeblieft tonen hoe je een fles champagne opent?”