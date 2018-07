Gewezen Belgische Wimbledonsensatie: “Ik heb schrik van het gokprobleem in de tenniswereld”

01 juli 2018

09u25

Bron: De Zondag 0 Tennis In 1995 beleefde Dick Norman het hoogtepunt in zijn carrière. De boomlange tennisser haalde dat jaar de achtste finales op Wimbledon. Onze landgenoot kwam in De Zondag terug op zijn prestatie, maar had het ook over het gokprobleem in de tenniswereld. "Ik heb er schrik van."

23 jaar geleden verloor Norman in de kwalificaties van Wimbledon, maar de Belg werd opgevist als ‘lucky loser’. Het begin van een sprookje. In de eerste ronde moest Norman het opnemen tegen ex-Wimbledonwinnaar Pat Cash. Onze landgenoot won de eerste set na een tiebreak, waarna de Australiër er de brui aan gaf. “Ik was ongelooflijk blij met die opgave”, blikte Norman terug in De Zondag.

“Cash was een fenomeen in die tijd. De opwarming was een vreemde ervaring. Ik voelde mij zelfs geïntimideerd. Ik kwam het veld op, en twee mensen applaudisseerden, mijn zus en een vriendin. Hij kwam het veld op, en alle tribunes veerden recht. Alsof het de Queen was. Idem na de wedstrijd: twee mensen juichten, de rest zweeg.”

Nadien kreeg Norman de Zweed Stefan Edberg tegenover zich. Een klepper. Maar de Belg verraste en won zelfs in drie sets. “Dat was mijn beste wedstrijd ooit. Ik tenniste met mijn ogen toe. Ik sloeg mijn tweede opslag even hard als mijn eerste, aan tweehonderd per uur. Alles lukte”, aldus Norman.

“Maar de match na Edberg, die tegen Woodbridge (ex-winnaar in het dubbel, red.), was de gevaarlijkste. Ik wilde absoluut ook hem uitschakelen. Anders zou men zeggen dat ik tegen Edberg gewoon een geluksdag had.” En zo gebeurde. Onze landgenoot trok na vier sets aan het langste eind. Ook Woodbridge mocht naar huis.

"Ik kon vervolgens niet geloven dat Becker in de achtste finale van Wimbledon aan de overkant stond. Dat was mijn held. Ik stond gewoon naar hém te kijken, en niet naar de bal. Ik kreeg nog een setpunt in die eerste set, maar daarna was het voorbij. Hij was gewoon te goed.”

Na zijn carrière in het enkelspel maakte Norman furore in het dubbel. “Ik wilde een soort afscheidstournee maken. Maar dat liep onverhoopt goed. Ik vond in Moodie de ideale partner. Mijn lengte speelde ook in mijn voordeel, meer dan in het enkel. We wonnen Rosmalen, speelden halve finale Wimbledon, finale Roland Garros. Ik had nooit zoveel prijzengeld gewonnen. Ik zie dat vandaag als de kers op de taart. Ik heb prachtige tornooien mogen spelen waar ik als enkelspeler niets te zoeken had: Monte Carlo, Indian Wells, Shanghai, noem maar op. Ik was zelfs even de nummer tien van de wereld.”

Ten slotte had Norman het over het gokprobleem in de tenniswereld. Ook hij is ooit benaderd geweest. “Ik vond dat heel beangstigend. Dat ging over 1.000 euro of zo. Ik werd aangesproken op een tornooi. Plots staat zo iemand naast je. Je krijgt de vraag of je een wedstrijd wil verliezen. Ik heb meteen neen gezegd. Wie daarin meegaat, weet niet waar dat eindigt. Ik vrees echter dat dat probleem vandaag nog groter is, door het online gokken. Ik heb schrik daarvan. Je zou hopen dat gokken op sportwedstrijden verboden wordt, maar dat is naïef, zeker?”