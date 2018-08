Gevallen tennisdiva Genie Bouchard doet fans dromen, maar irriteert journalisten: "Zo koud als een frigo" Hans Op de Beeck

07 augustus 2018

19u16 2 Tennis Je kan veel zeggen over Eugenie Bouchard, maar niet dat ze geruisloos door de WTA-tour wandelt. En dat is in het huidige vrouwentennis al heel wat. In Montréal, waar ze straks de eerste ronde speelt tegen onze Elise Mertens, is het weer van dat.

Het verhaal van de Canadese is genoegzaam bekend. Na een topjaar 2014, waarin ze de finale van Wimbledon speelde, zakte ze steeds verder van de tennisladder. Momenteel staat ze op nummer 129. Sponsors haken massaal af, in die mate dat ze in maart zelfs zonder racketdeal zat, terwijl haar entourage met de regelmaat van een klok van naam verandert. Dat alles staat dan weer in schril contrast met haar populariteit op de sociale media en vooral Instagram, waar ze haar fans de voorbije dagen plezierde met een filmpje waarin ze haar bezweet t-shirt uitwreef met het bijschrift 'wet t-shirt contest' of een foto waarin ze een torso als beeldhouwwerk aanraakt. Het bijschrift daar: "457 dagen zonder seks (het is een grapje - relax)". (lees hieronder verder)

“Day 457 without sex” 😂 (it’s a meme - relax) Een foto die is geplaatst door null (@geniebouchard) op 06 aug 2018 om 05:30 CEST

🚨WET TSHIRT CONTEST🚨 (sweat version) Een foto die is geplaatst door null (@geniebouchard) op 04 aug 2018 om 23:35 CEST

Het voorbije weekend moest Bouchard opdraven tijdens enkele promotionele events die voorafgaan aan de Canadese toernooien. Dat was voor Le Journal de Montréal meteen de aanleiding om Genie neer te sabelen. "Zo koud als een frigo", staat er te lezen. Zo moest Bouchard samen met enkele ijshockeyspelers van de NHL opdraven voor een partijtje hockeyball ten voordele van de Rogers Cup in Toronto. "Er kon amper een glimlach vanaf. Uit alles viel af te leiden dat ze liever elders was. Neen, het is niet zo dat nieuwe sponsors zal versieren, want haar oude verlaten haar één na één", aldus Le Journal de Montréal, dat ook de persconferentie van hun landgenote voorafgaand aan het WTA Montréal bekritiseerde. "Kille en nietszeggende cliché-antwoorden, alsof er op haar voorhoofd stond: 'het kan me allemaal niets schelen', nadat ze al een kwartier op zich laten wachten had."

De Canadese krant meent ook gezien te hebben hoe Bouchard fans in de kou liet staan. Zo citeren ze een fan die speciaal een foto van de tennisdiva gekocht had om die te laten tekenen, maar straal genegeerd werd. "Toen ik haar aansprak, kreeg ik alleen maar een njet van een beveiligingsagent. Ook een familie met kleine kinderen die een enorme tennisbal hadden gekocht, konden naar hun handtekening fluiten. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Bijzonder triest zo'n gedrag."

Eugenie Bouchard, aussi froide qu’un frigo.https://t.co/lCApkx5cN6 Journal de Montréal(@ JdeMontreal) link

Eugenie Bouchard fait son apparition pour le match de hockey-balle à la #CoupeRogers. pic.twitter.com/I9sDqVgHNv Félix Séguin(@ fseguinhockey) link