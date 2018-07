Getreuzel bij opslag? Serviceklok lijkt intrede te maken, Nadal hekelt plan Redactie

04 juli 2018

06u45

Bron: ANP 0 Tennis De nummer één van de wereld, Rafael Nadal, heeft na zijn snelle overwinning op de Israëliër Dudi Sela kritiek geuit op de nieuwe plannen voor een 'serviceklok' tussen de punten. De US Open is dit jaar van plan om de tijd tussen de punten te beperken tot 25 seconden en Wimbledon zal dit voorstel zeer waarschijnlijk in de toekomst gaan overnemen.

Nadal liet weten niet met het voorstel eens te zijn. De Spanjaard wordt vaak verweten dat hij te veel treuzelt tussen de punten. "Puur naar de sport gekeken, als je een snelle wedstrijd wil hebben zonder nadenken, dan is dit goed bedacht. Wil je een sport houden waarin je moet nadenken, met meer tactiek moet spelen en waarin je mooie en lange rally's wil, dan willen we deze kant natuurlijk niet op", zei de Spanjaard.

"Ik kan hier niet achter staan", gaat hij verder. "Omdat ik denk dat partijen niet uitmonden in de legendarische wedstrijden in onze sport, als ze te snel gaan."

De elfvoudig winnaar van Roland Garros en tweevoudig winnaar van Wimbledon wijst op de 4 uur en 48 minuten durende epische vijfsetter tussen hem en Roger Federer in 2008, een partij die door velen wordt bestempeld als de beste finale die ooit is gespeeld op het grandslamtoernooi. "Ik kan me geen legendarische partij herinneren die slechts twee uur duurde", vond Nadal. "Alle wedstrijden die echt historisch zijn, duurden vier of vijf uur. Om dit soort partijen te kunnen spelen, heb je tijd tussen de punten nodig. Je kunt niet heel veel punten met lange rally's achter elkaar spelen, met slechts 25 seconden pauze ertussen."