Germain Gigounon bergt zijn tennisracket op YP

10 december 2018

11u28

Bron: Belga 0 Tennis Germain Gigounon heeft vandaag op 29-jarige leeftijd zijn afscheid aan de tennisport aangekondigd. De Henegouwer tenniste twaalf jaar op het professioneel circuit.

"Dit is zonder twijfel de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten nemen", liet Gigounon op zijn Facebookpagina optekenen. "Ik ben op vijfjarige leeftijd begonnen met tennissen en wist al snel dat ik dat mijn hele leven wilde doen. Ik stak al tennisser de hele wereld over, beleefde hoogtes, laagtes, vreugde en desillusie. Uiteindelijk had ik misschien gehoopt op nog iets betere resultaten, maar ik denk dat ik fier mag zijn. Ik zal nooit de trots vergeten die ik voelde bij het verdedigen van de Belgische kleuren in de Davis Cup of bij mijn kwalificatie voor de hoofdtabel op Roland Garros. Dat waren dromen die werkelijkheid werden. Maar de mooiste droom was dat ik mijn passie kon volgen. Dat hield me recht op moeilijke momenten. Ik wil iedereen bedanken die mij al die jaren van dichtbij of van veraf gesteund heeft. Ik sla een pagina om. Vanaf vandaag zal ik me op andere projecten richten, zonder de wereld van het tennis de rug toe te keren.”

Gigounon stond op dit moment op de 354e plaats op de ATP-ranking. Zijn hoogste plaats ooit (185e) dateert van augustus 2015. De Henegouwer plaatste zich één keer voor de hoofdtabel van een Grand Slam, voor Roland Garros in 2015. Hij verloor er de eerste ronde van lokale held Richard Gasquet.