Gerard Piqué reageert op tweet van onze tenniswatcher: "Zeker dat het er maar 15 zijn?"

18 november 2019

18u30 0 Tennis Gerard Piqué is deze week meer tennisorganisator dan voetballer. De verdediger van Barcelona is met zijn bedrijf Kosmos Tennis de bezieler van de nieuwe versie van de Davis Cup. En die taak neemt hij ter harte. In die mate dat hij zelfs reageerde op een post van onze tenniswatcher Filip Dewulf.

De Belgische tennismannen zijn momenteel in actie op de Davis Cup. De vernieuwde versie van het landentoernooi in het tennis vindt dit jaar plaats in Madrid. In plaats van een finalewedstrijd tussen twee landen komen nu de achttien beste tennislanden tegen elkaar uit in een finaleweek. België is in groep D ingedeeld met Colombia en Australië.

Steve Darcis zette ons land op de goeie weg tegen Colombia door zijn partij tegen Santiago Giraldo in twee sets te winnen. Opvallend daarbij was de geringe opkomst. Onze tenniswatcher en voormalig tennisprof Filip Dewulf illustreerde dat met een foto op Twitter. “Niet het grootste publiek... voorlopig. Er zitten 15 mensen aan deze kant van de tribunes.”

Niemand minder dan Gerard Piqué himself ging in de reactie. De verdediger van Barcelona en partner van Shakira antwoordde op de post van Dewulf met een nieuwe foto. Eentje waarop intussen meer supporters hun plaats in de zaal hadden ingenomen. “Ben je zeker dat het er maar 15 zijn?”, reageerde Piqué.

Are you sure there are just 15?? 😂😂😂😂