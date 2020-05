Georgische toptennisser en ‘s werelds nummer 27 riskeert drie jaar cel nadat hij ex-vrouw zou mishandeld hebben YP

26 mei 2020

10u51

Bron: Bild 0 Time-out Nikoloz Basilashvili (28) is in Tbilisi in zijn thuisland Georgië gearresteerd wegens vermeend huiselijk geweld. De Georgiër, ‘s werelds nummer 27, riskeert een celstraf tot drie jaar.

Basilashvili wordt ervan verdacht zijn ex-vrouw Neka Dorokashvili (die hieronder door de familie Neli Dorokashvili zal worden genoemd, red.) te hebben aangevallen. Het incident zou afgelopen donderdag hebben plaatsgevonden in het bijzijn van een minderjarige (wellicht hun zoontje), waarna Basilashvili een dag later werd aangehouden. Zondag kwam hij op een borgsom van 100.000 Georgische Lari (zowat 29.000 euro) vrij, maar de zaak krijgt alleszins nog een staartje. Op 16 juli moet Basilashvili immers voor de rechter verschijnen en in Georgië staan er strenge straffen op dergelijk misdrijf. Zo kan hij tot drie jaar cel, of tweehonderd tot vierhonderd uur taakstraf krijgen.

De familie van Basilashvili ontkent alvast in alle toonaarden dat de tennisser schuldig is. “We willen graag reageren op de beschuldigingen die tegen Nikoloz en onze familie zijn gedaan”, aldus de familie in een verklaring in de Georgische krant Georgia Today. “De informatie over het geweld klopt niet en er is geen enkel bewijs. Het is niet de eerste keer dat Neli Dorokashvili probeert om morele, financiële en/of reputatieschade aan te richten bij Nikoloz en de familie Basilashvili. Wat betreft 21 mei, betrad Neli Dorokashvili het grondgebied van de ouders van Nikoloz Basilashvili zonder toestemming. Ze zocht het conflict, maar vond dat niet. Gelukkig is er veel bewijs (...) en we zijn ervan overtuigd dat Nikoloz zijn onschuld zal bewijzen voor de rechter.”

Beste Georgiër ooit op ATP-ranking

Ook de Georgische tennisvereniging stuurde intussen al een statement de wereld in. “Allereerst willen we duidelijk maken dat onze vereniging alle vormen van geweld veroordeelt. Het incident met Nikoloz Basilashvili wordt momenteel onderzocht door de politie. Daarom wenst de vereniging geen standpunt in te nemen of commentaar te geven over de zaak totdat het onderzoek is afgerond”, luidt het.

De 28-jarige Basilashvili, die in 2013 trouwde met Dorokashvili en in 2015 een zoon met haar kreeg, geldt als de grootste tennisser in de geschiedenis van Georgië als onafhankelijke natie. In zijn carrière won hij tot dusver drie ATP 500-titels (twee in Hamburg en één in Peking) en hij vergaarde zo 5.479.761 dollar (5.010.246 euro) aan prijzengeld. Zijn beste prestatie op een grandslamtoernooi behaalde hij in 2018 op de US Open, toen hij door Rafael Nadal werd uitgeschakeld in de vierde ronde. In mei vorig jaar stond hij nog zestiende op de wereldranglijst, maar het ene jaar is dus duidelijk het andere niet.