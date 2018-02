Genie Bouchard treft schikking met US Open en blijft zo een wel heel pijnlijke afgang bespaard Hans Op de Beeck

26 februari 2018

07u00 0 Tennis De Canadese tennisster Eugenie Bouchard heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse tennisbond USTA, de organisator van de US Open. En daar zal ze niet rouwig om zijn. Want naast een forse schadevergoeding, vermijdt Bouchard dat er in een afgewend proces pijnlijke getuigen tegen haar aan het woord komen.

Bouchard, die gisteren haar 24ste verjaardag vierde, gleed tijdens de US Open van 2015 in een donkere kleedkamer uit over een natte vloer. Ze liep daarbij een hersenschudding op en moest zich afmelden voor haar partij in de vierde ronde van het Amerikaanse grandslamtoernooi. Bouchard eiste een schadevergoeding van de USTA en een rechtbank in New York bepaalde vrijdag dat de tennisbond 75 procent van de schade moet vergoeden aan Bouchard, die zelf ook deels schuld had aan haar glijpartij. Het leidde het voorbije weekend tot een schikking waarvan de details -deels- geheim zijn gehouden.

Want er is wel informatie ronde de openingspleidooien bekend geraakt. Zo stelde de advocaat van Bouchard, Benedict Morelli, aan de juryleden dat een tennisster niet geacht wordt een hersenschudding of traumatische hersenschade op te lopen en dat Bouchard daardoor forse financiële verliezen leed. "Door haar opgave op de US Open ontliep ze heel wat geld", aldus Morelli. "En ook daarna had ze het moeilijk: ze zocht het tennis wel terug op, maar het tennis vond haar niet meer."

De advocaat van de Amerikaanse tennisfederatie counterde door te stellen dat Bouchard vóór die valpartij sportief al aan het slabakken was. En dat het financieel verlies best wel mee viel omdat ze "dankzij haar nieuwe carrière als internethit" veel binnenrijft aan advertentie- en sponsorinkomsten. De Canadese schone heeft maar liefst 1,6 miljoen volger op Instagram, waar ze tegenwoordig vooral foto' van haar recente Sports Illustrated Swimsuit Edition-fotoshoot deelt. Bouchard maakt ook grote sier al fitnessmodel en dat leverde haar lucratieve deals met Nike, Coke en Rolex op.

En dan was er de opvallende getuige die USTA in petto had: de Australische Fed Cup-kapiteine Alicia Molik. Zij moest als experte getuigen over de sportieve limieten van Bouchard als tennisster. Dat ze nooit echt zou behoren tot de wereldtop, waarvan wel sprake was in haar eis. Zo luidt het in de documenten: "Mevr. Molik zal het als getuige hebben over het jaar voor het accident, waarin Bouchard getroffen werd door weerkerende blessures, van coach veranderde, moeilijk kon weerstaan aan de druk en haar vertrouwen een dip kende. Deze zouden haar resultaat op de US Open 2015 en dat van de toernooien uit de daaropvolgende Aziatische tour flink beïnvloed hebben." U begrijpt dat Bouchard zo'n getuigenis liever kwijt dan rijk was.

Bouchard gold ten tijde van haar ongeluk in New York als een grote belofte in het vrouwentennis. De fotogenieke tennisster had een jaar eerder de halve finales bereikt van de Australian Open en Roland Garros en stond op Wimbledon zelfs in de eindstrijd. Na haar uitglijder op de US Open wist ze dat niveau nooit meer te halen. Bouchard stond even op de vijfde plek van de wereldranglijst, maar is inmiddels afgezakt naar positie 116.

