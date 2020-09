Genie 2.0? Geen bikinifoto’s meer voor Bouchard, wel eerste finale in vier jaar en wildcard Roland Garros ODBS

16 september 2020

17u40

Bron: tennis.com 0 Tennis Ze is ongetwijfeld een van de meest besproken tennissters van het circuit. Maar lang niet altijd om sportieve redenen. Met die trend lijkt Genie Bouchard (26) een breuk te maken. Nadat ze zondag op het gravel in Istanbul haar eerste finale in vier jaar speelde, klom ze van WTA nummer 272 naar 167. Goed voor een wildcard voor Roland Garros. En wat meer is: de Canadese stelt dat ze niet langer bikinifoto’s post op haar Instagram. Is Genie 2.0 opgestaan?



Alleen de kers op de taart ontbrak voor Bouchard in Istanbul. In de finale won ze tegen Patricia Tig de eerste set (6-2), alleen om na meer dan 2,5 uur nog onderuit te gaan. De Roemeense pakte set twee en drie met 6-1 en 7-6 (7/4). Maar toch: sinds de herstart van het gravelseizoen vorige maand staat Bouchard er opnieuw. Haar liefde voor de ‘clay courts’ herontdekt. Het was in Parijs dat Bouchard haar grote intrede maakte voor het grote publiek met een halve finale in 2014. Die verloor ze van latere winnares Maria Sharapova. Bouchard speelde dat jaar ook de finale van Wimbledon en bereikte haar hoogste WTA-ranking: vijfde.

Succes dat ze niet meer zou evenaren. Te wisselvallig, te blessuregevoelig. Te veel model, te weinig tennisster. Te actief op de sociale media, te weinig op de courts - volgens de kwatongen. In haar geval vooral de trollen op het internet. Haar Instagrampagina moest daar het bewijs voor zijn. Met dat imago wil Bouchard komaf maken, zei ze onlangs in een interview met tennis.com. “Ik hoed me tegenwoordig voor het posten van bikinifoto’s. Echt waar... (cynisch) Want als je zo’n beelden post, ben je blijkbaar geen tennisspeelster meer.”

Bouchard stelt dat ze leren leven heeft met de kritiek van de trollen. “De meningen van de mensen die online meteen over me oordelen raken me echt niet. Ik heb ook al het hele spectrum gekend. Wanneer alles prima gaat, houden ze van je. Maar wanneer het niet langer loopt, is er haat. Je raakt daar toch wat door beïnvloed. Zeker als je dat enkele keren na elkaar meemaakt. Dat is allesbehalve leuk. In de hoofden van de mensen zijn sociale media een exacte afspiegeling van je leven... Dat is het natuurlijk niet. Misschien word ik gewoon ook wat meer volwassen en is dit mijn manier om te zeggen: ‘kijk, ik post niet langer elke dag een foto van mijn achterwerk.’”

En kijk: nadat Bouchard vorig jaar nog veroordeeld was tot het afschuimen van menig ITF-toernooi om aan wat punten te geraken, is ze straks weer te bewonderen op een grandslam. Roland Garros start maandag al. Bouchard: “Eerlijk, toen ik hoorde dat ik een wildcard kreeg was ik even in shock.”

Naast Bouchard krijgen ook Andy Murray en Tsvetana Pironkova wildcards voor Parijs. De Schot, een gewezen nummer één, was finalist op Roland Garros in 2016 en kreeg ook al een wildcard voor de recente US Open waar hij de tweede ronde haalde na een heupoperatie vorig jaar. Murray (ATP 110) is de enige niet-Fransman van acht die een wildcard krijgt voor Roland Garros. Pironkova was de verrassing op Flushing Meadows waar ze de kwartfinale speelde nadat ze er vanwege een bevalling drie jaar uit lag. De Bulgaarse speelde kwartfinale op Roland Garros in 2016.

