Gelegenheidsduo Goffin-Mertens stoomt zich in Perth klaar voor Hopman Cup Bart Fieremans

19u50

Van de grijze Belgische winter naar de zomerzon in Australië: dat vooruitzicht maakte de lange vliegtuigtrip en jetlag voor de Belgische tennistoppers iets draaglijker bij de start van het nieuwe tennisseizoen. De Belgische vaandeldragers David Goffin en Elise Mertens zijn intussen fit en wel gearriveerd in Perth voor de Hopman Cup.

Goffin (ATP 7) en Mertens (WTA 36) pronken momenteel als de hoogst gerangschikte Belgen op het mannen- en vrouwencircuit. Als opwarmer voor het tennisjaar 2018 vormen zij een gelegenheidsduo in de Hopman Cup, in een van de acht gemengde landenteams die tegen elkaar zullen strijden. Rusland en Amerika bijten zaterdag de spits af. België komt voor het eerst op nieuwjaarsdag aan de bak tegen Duitsland vertegenwoordigd door Alexander Zverev en Angelique Kerber, gecoacht door Wim Fissette. Later in de week strijden Goffin en Mertens nog tegen Australië en Canada voor een plaats in de halve finales.

Photo News Elise Mertens arriveerde dinsdag in Perth voor haar eerste deelname aan de Hopman Cup aan de zijde van Goffin.

Well arrived in #Perth for the @hopmancup ... New season is starting now! #2018 🌟 Een foto die is geplaatst door null (@david__goffin) op 27 dec 2017 om 16:59 CET

Goffin reisde maandag af naar Australië en postte via instagram al een foto in de lobby van zijn hotel in Perth. Ook Mertens arriveerde daar gisteren, samen met haar mama en vriend-coach Robbe Ceyssens. In de dertigjarige traditie van de Hopman Cup neemt België al voor de zevende keer deel. Kim Clijsters tenniste er onder meer aan de zijde van Xavier Malisse, maar het was Justine Henin die samen met Ruben Bemelmans de enige finale in de Hopman Cup voor België speelde, in 2011 weliswaar verloren tegen de Verenigde Staten. Een elleboogblessure in de Australian Open zou nog in dezelfde maand het definitieve einde van de carrière van Henin inluiden.

Nog volgende week nemen ook Kirsten Flipkens (WTA 75) en Alison Van Uytvanck (WTA 76) de draad in de competitie weer op. Zij staan beiden in de hoofdtabel van het WTA-toernooi van Auckland (Nieuw-Zeeland). Flipkens wordt in januari 32 jaar en begint aan haar zestiende seizoen als profspeelster. Specifieke doelen voor 2018 heeft ze niet gezet: "Mijn ambitie is om fit en gezond te zijn en dan komt de rest vanzelf. Alles begint bij het lichaam. Kijk naar Steve Darcis."

De 33-jarige Darcis maakte vandaag bekend dat zijn elleboog hem parten blijft spelen en hij nog minstens drie maand verzorging heeft vooraleer aan een comeback te mogen denken. Ruben Bemelmans (ATP 118) komt volgende week wel in actie. Hij opent zijn seizoen in de kwalificaties van de Tata Open Maharashtra, een ATP-toernooi in het Indiase Pune.

On my way to Auckland! Looking forward to the new year! Btw how do you like my new, own designed sweater creation?! ⚡🔥 #auckland #newyear #sweater #hotshot #flppr #77 pic.twitter.com/zPwi2bFiUo Kirsten Flipkens(@ FlipperKF) link