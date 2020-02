Gekkenhuis verwacht in Kaapstad, waar Federer en Nadal de handen in elkaar slaan om record te verpulveren TLB/FDW

07 februari 2020

05u01 0 Tennis Speciale match voor Roger Federer en Rafael Nadal vandaag. De Zwitser en de Spanjaard- samen goed voor 38 grandslamtitels - willen vandaag het toeschouwersrecord op een tennismatch verbreken. In een voormalig WK-stadion in Kaapstad hopen ze meer dan 50.000 fans te verwelkomen. Daarmee zou Federer zijn eigen record (42.517 voor match tegen Sacha Zverev, red.) verpulveren.

In interview met magazine Vogue deed Roger Federer vorig jaar zijn plannen vorig jaar uit de doeken. De Zwitser had het in dat interview ook zijn kameraadschap met die andere grootmeester: Rafael Nadal. De twee stonden al 40 (!) keer tegenover elkaar, en dat smeedt een band. “Zo intens hij op het veld is, zo open en eerlijk is hij naast een tennisbaan”, vertelde de ‘FedExpress’ over de Spaanse gravelspecialist. “Hij heeft echt een hart van goud.”

Dat blijkt vandaag ook. Federer en Nadal zetten immers samen hun schouders onder een liefdadigheidsevenement. In het kader van The Roger Federer Foundation, die de voorbije jaren met bijna tien miljoen euro al 850.000 kinderen in Afrika aan onderwijs hielp, speelt het duo een exhibitiewedstrijd in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Federer, die een Zuid-Afrikaanse moeder heeft, hoopt met het event zo’n miljoen dollar op te halen.

“We hebben voor een oranje ondergrond gekozen, zodat het voor Rafa lijkt alsof hij op gravel speel”, grapte Federer. “Maar het is wel degelijk hardcourt.” Het is al de zesde keer dat deze ‘Match for Africa' georganiseerd wordt, maar de eerste keer dat ze ook daadwerkelijk op het continent doorgaat.

Ook huidig record op naam van Federer

Op dit moment staat het record van aantal toeschouwers voor een tennismatch al op naam van Federer en de Duitsers Alexander ‘Sacha’ Zverer. Eind november vorig jaar speelde het duo in Mexico-Stad voor 42.517 fans op een speciaal aangelegd court op de Plaza de Toros. Daarmee verbeterden ze een record dat dateerde van 8 juli 2010. Toen speelde Kim Clijsters voor 35.681 toeschouwers een exhibitiewedstrijd tegen de Amerikaanse Serena Williams in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dat evenement werd georganiseerd om het huidige Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in de verf te zetten.

Het grootste officiële tennisstadion is het Arthur Ashe-stadion in New York, waar de belangrijkste wedstrijden van de US Open plaatsvinden. Het heeft een capaciteit van ongeveer 23.000 plaatsen.