Gefrustreerde Federer sneuvelt in kwartfinale Shanghai - Goffin aast in december op enorme prijzenpot in Saoedi-Arabië

11 oktober 2019

Federer out in Shanghai na bewogen wedstrijd

Roger Federer (ATP 3) is uitgeschakeld in de kwartfinale van het Masters 1.000 toernooi in het Chinese Shanghai (7.473.620 dollar). De Zwitser, het tweede reekshoofd, verloor na een bewogen wedstrijd met 6-3, 6-7 (7/9), 6-3 van de Duitser Alexander Zverev (ATP 6). In de tweede set redde Federer vijf matchballen en sleepte via een tiebreak een beslissende set uit de brand. Daarin kreeg hij het aan de stok met de umpire nadat die een strafpunt gaf aan de Zwitser omdat hij uit frustratie enkele ballen in het publiek sloeg. Zverev liet het niet aan zijn hart komen en kreeg na een snelle break bij 5-3 opnieuw de kans om uit te serveren. Bij zijn zesde matchbal klaarde hij de klus na 2u05' tennis.

Federer won het toernooi van Shanghai twee keer, in 2014 en 2017. In de achtste finale schakelde hij gisteren David Goffin (ATP 14) uit. Zverev bereikt net als vorig jaar de halve finale. Hij neemt het daarin op tegen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 13) of de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5).

"Point deducted, Mr Federer"



Not often you see this...#RolexSHMasters pic.twitter.com/cnsdwBQBMu Tennis TV(@ TennisTV) link

Goffin in december naar Saoedi-Arabië

Het einde van het seizoen zou voor Goffin razend druk en erg lang kunnen worden. Dat belet hem niet om van 12 tot 14 december present te tekenen voor de gloednieuwe Diriyah Cup in Saoedi-Arabië. Daar wordt tussen acht spelers - de namen van Goffin, Wawrinka, Medvedev en Fognini zijn al bekend - een prijzenpot van 2,7 miljoen euro verdeeld. Het streng islamitische land staat niet direct bekend als baken van de (tennis)sport, maar probeert door de geldbuidel ruimhartig open te trekken en internationale sterren aan te trekken wat allure te kweken.

Kyle Edmund verdedigt titel op European Open

Kyle Edmund wil zijn titel verdedigen op de European Open in Antwerpen. De organisatie van het Belgische ATP-toernooi bevestigt in een tweet dat de Brit, nummer 42 op de ATP-ranking, zaterdag zal aantreden in de kwalificaties. Edmund veroverde in 2018 de titel in de Lotto Arena door in de finale Gael Monfils te verslaan. De Fransman tekent ook dit jaar present, naast toppers als David Goffin, Andy Murray en Stan Wawrinka. Steve Darcis is er eveneens bij. Morgen wordt geloot voor de vierde editie van de European Open (hard/635.750 euro).

Tsitsipas mept titelhouder Djokovic uit toernooi in Shanghai, Griek ook zeker van Masters

Novak Djokovic zal het Masters 1.000 toernooi in het Chinese Shanghai dit jaar niet voor de vijfde keer winnen. De Servische nummer 1 van de wereld verloor in de kwartfinale van Stefanos Tsitsipas (ATP 7). De Griek vloerde de titelverdediger in drie sets met 3-6, 7-5 en 6-3. Na twee uur en drie minuten had hij de scalp van Djokovic beet.

De 32-jarige Djokovic pakte de titel in Shanghai voor het eerst in 2012. Daarna volgden eindzeges in 2013, 2015 en 2018. Vorige week won de Serviër het toernooi van Tokio.

Stefanos Tsitsipas haalt bij zijn derde deelname in Shanghai voor het eerst de halve finales. Hij speelt daarin tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 4). Die won eerder op de dag met 6-3 en 7-6 (7/4) van de Italiaan Fabio Fognini (ATP 12). Door die nederlaag van Fognini verzekerde Tsitsipas zich van een ticket voor de ATP Finals in Londen (10-17 november). Het wordt voor de 21-jarige Griek zijn eerste deelname aan de vroegere Masters.

Daniil Medvedev is eerste halvefinalist in Shanghai

De Rus Daniil Medvedev (ATP 4) heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000 toernooi in het Chinese Shanghai (hard/7.473.620 dollar). Het derde reekshoofd versloeg de Italiaan Fabio Fognini (ATP 12) met 6-3 en 7-6 (7/4).

In de halve eindstrijd neemt de 23-jarige Rus het op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 7) of de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1). Medvedev bereikte onlangs op de US Open voor het eerst de finale van een grandslamtoernooi. Daarin verloor hij in vijf sets van de Spanjaard Rafael Nadal.

Half augustus, in aanloop naar de US Open, won Medvedev in Cincinnati zijn eerste Masters 1.000 titel. In de finale klopte hij toen David Goffin. De Rus neemt voor de derde keer deel aan de Rolex Shanghai Masters. In 2017 sneuvelde hij bij zijn debuut in de eerste ronde (tegen Fognini), vorig jaar was de Zwitser Roger Federer in de tweede ronde te sterk.