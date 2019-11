Geërgerde Nadal krijgt na verlies op ATP Finals plots vraag over zijn huwelijk: “Dit is bulls**t” ODBS

12 november 2019

12u08

Bron: AP 0 ATP Finals Geen goeie binnenkomer voor Rafael Nadal op de ATP Finals in Londen. De Spanjaard, die vorige week nog met een buikspierblessure forfait moest geven voor de halve finale in Parijs, verloor in twee sets van de Duitse titelverdediger Alexander Zverev (zie video onderaan) en kreeg op de persconferentie een wat ridicule vraag, waarop hij bitsig antwoordde.

Journalist: “Je speelde vanavond enkele keren erg kort. Ik weet niet waarom, want dat doe je heel weinig. Wat ik wil weten: heeft je huwelijk daar iets mee te maken? (nvdr: Nadal trouwde eind oktober met zijn jeugdliefde Maria Francisca Perello nadat ze al 15 jaar samen zijn), want zo’n belangrijk iets kan voor de nodige afleiding zorgen. Was je misschien wat minder geconcentreerd op je tennis, ook al ben je al heel lang samen met hetzelfde meisje?”

Nadal (zichtbaar geërgerd): “Eerlijk, vraag je me dit echt? Is dit een serieuze vraag of een grap? Is dit serieus?”

Journalist: “Serieus. Is het niet iets dat...”

Nadal: “OK, ik ben verrast. Dat je me dit vraagt nadat ik al vijftien jaar samen ben met dat meisje, waarmee ik een stabiele relatie heb en normaal leven leid. Dan doet het er toch niet toe of je ook een ring rond je vinger hebt of niet. Ik vind mezelf een behoorlijk normale kerel. Misschien dat dit voor jou anders was - hoe lang ben jij al samen met je...”

Journalist: “30 jaar getrouwd.”

Nadal: “En daarvoor? Ah, toen was je misschien niet zo zeker... (lacht) Daarom stel je me die vraag. Ok, ok, we gaan over naar het Spaans, want dit is bulls**t. Erg bedankt.”