Geen vier zonder vijf: Djokovic opnieuw op erelijst in Dubai MDRW

29 februari 2020

19u00

's Werelds nummer één Novak Djokovic heeft zaterdag het ATP-toernooi van Dubai gewonnen. In de finale nam de 32-jarige Serviër vlot met 6-3 en 6-4 de maat van de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-6). Aryna Sabalenka zette op haar beurt het WTA-toernooi in Doha naar haar hand.

Het is de 79e ATP-titel voor Djokovic. In Dubai plaatst hij hij naam een vijfde keer op de erelijst. Ook in 2009, 2010, 2011 en 2013 was hij de beste in het emiraat. Dit seizoen is “Nole” nog ongeslagen en bracht hij met Servië ook al de ATP-Cup in Brisbane op zijn palmares en won hij met het Australian Open een zeventiende Grand Slam.

Ook Aryna Sabalenka (WTA-13) mocht vandaag de handen in de lucht steken. Ze schreef het WTA-toernooi van Doha op haar naam. In de finale nam de 21-jarige Wit-Russische met tweemaal 6-3 de maat van de Tsjechische Petra Kvitova (WTA-11).

Voor Sabalenka, de vaste dubbelpartner van Elise Mertens, is het de zesde WTA-titel, de eerste dit seizoen. In 2018 won ze in Wuhan en New Haven, in 2019 in Zhuhai, Wuhan en Shenzen.

Bij de 29-jarige Kvitova, voormalig nummer twee van de wereld, blijft de teller voorlopig op 27 titels staan. Ze staat in Doha ook wel al op de erelijst. In 2018 toonde ze zich de beste op het hardcourt in de Qatarese hoofdstad.