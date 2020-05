Geen tennis meer voor augustus: “Er is geen andere optie” Filip Dewulf Belga

16 mei 2020

08u17 0 Tennis De belangrijkste organisaties in het tennis hebben besloten dat er in elk geval tot 31 juli niet wordt gespeeld. Dan maar hernemen in Amerika?

Zoals de voorbije weken al circuleerde, zijn de verzamelde tennisinstanties (ATP, WTA, ITF) gisteren overgegaan tot een opschorting van het seizoen tot begin augustus. Het betekent dat onder meer de toernooien in Hamburg, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta en Kitzbühel van de kalender verdwijnen.

Voorzitter Andrea Gaudenzi van spelersvakbond ATP zei de stap te betreuren. “Maar op dit moment is er geen andere optie.” Veel topspelers verwachten niet dat ze in 2020 nog toernooien zullen spelen.

De herneming verschuift nu naar het Noord-Amerikaanse hardcourtseizoen. Met sowieso geen evenementen in Canada en het coronavirus dat in de Verenigde Staten nog flink huishoudt, is het maar de vraag of de maand augustus haalbaar is.

De US Open (31 augustus-13 september) houdt alleszins halsstarrig vast aan die datum. Nochtans verliet pas eergisteren de laatste patiënt het tijdelijke noodziekenhuis op de site in New York. Bovendien doen allerlei alternatieven de ronde. Zo zou het Amerikaanse grandslamtoernooi later op het jaar kunnen uitwijken naar Indian Wells, Cincinnati of Orlando, het nationale trainingscentrum, om dan achter gesloten deuren plaats te vinden.

"Half of eind juni nemen we een beslissing waarbij de veiligheid van alle betrokken mensen voorop zal staan", zei de woordvoerder van de Amerikaanse tennisfederatie.

Djokovic: “Wil het record van meest grandslamtitels”

Novak Djokovic, winnaar van zeventien grandslamtoernooien, laat het alvast niet aan zijn hart komen. Hij is gemotiveerder dan ooit en denkt over enkele jaren afscheid te kunnen nemen als meest succesvolle tennisser ooit. “Ik heb altijd veel vertrouwen in mezelf”, zei Djokovic in de Amerikaanse tv-show In Depth with Graham Bensinger. “Ik ben nog niet klaar met deze sport. Ik geloof erin dat ik de meeste grandslamtitels kan winnen en dat ik het record van de meeste weken op nummer één kan verbeteren. Dat zijn mijn doelen voor de komende jaren.”

Djokovic (32) ziet zichzelf nog tot zijn veertigste op de baan. “Ik denk niet in limieten”, stelde de Serviër, die jonger is dan Federer (38) en Nadal (33). Samen domineren ze al jaren de ATP Tour.

