Geen kwartfinale voor Goffin in Bazel: 22-jarige Amerikaan nipt te sterk GVS

24 oktober 2019

16u44

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP-13) heeft zich niet voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Bazel (2.082.655 euro) kunnen plaatsen. De Luikenaar, als zesde geplaatst, verloor in de tweede ronde van de Amerikaan Reilly Opelka (ATP-37). Na 2 uur en 25 minuten stond de 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 7-5 eindstand op het bord.

Het was de tweede ontmoeting tussen de 28-jarige Goffin en de 22-jarige Opelka. Begin 2017 klopte hij de Amerikaan wel in de eerste ronde van het Australian Open in een vijfsetter. Goffin is een voormalig runner-up in Bazel. In 2014 verloor hij in de finale van Roger Federer, die deze week op een tiende titel in zijn thuistoernooi mikt.