Geen halve finale voor Elise Mertens in Sydney: “Toch bemoedigend” - Greet Minnen bij grote WTA-doorbraak net als Flipkens pas in kwartfinale Hobart gestuit

Geen halve finale voor Elise Mertens in Sydney - Greet Minnen bij grote WTA-doorbraak net als Flipkens pas in kwartfinale Hobart gestuit

10 januari 2019

07u56

Bron: Belga

Elise Mertens (WTA 12) kon zich niet bij de laatste vier scharen op het toernooi van Sydney (823.000 dollar). In de kwartfinale bleek de Australische Ashleigh Barty (WTA 15) voor eigen volk met twee keer 6-3 te sterk. “Ik had graag gewonnen maar ik moet toegeven dat ze beter was”, reageerde de Limburgse na afloop. Barty had in de tweede ronde al ‘s werelds nummer 1 Simona Halep verslagen en bleek ook voor Mertens een maat te groot. Na 1 uur en 16 minuten zat de match erop.

“Het was een moeilijke wedstrijd. Barty speelde voor haar publiek en maakte heel weinig fouten terwijl ik het wilde forceren en te veel wilde doen. Maar goed, dit maakt deel uit van de voorbereiding op de Australian Open. Ik hoop dat ik in Melbourne mijn agressief tennis kan ontwikkelen”, legde Mertens uit.

Als halvefinaliste van 2018 zakt Belgiës nummer één met behoorlijk wat druk op de schouders naar Melbourne af. “Ik weet dat ik heel wat punten te verdedigen heb en dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. Hopelijk maak ik match per match progressie. In Sydney heb ik twee wedstrijden gewonnen en ik heb mijn niveau in vergelijking met een week geleden in Brisbane al opgekrikt. Dat is bemoedigend en ik hoop dat het zo blijft duren.” Elise Mertens staat op de Australian Open in de eerste ronde tegenover de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 77).

Ook Minnen out

Ook Greet Minnen (21) verloor afgelopen nacht in het Australische Hobart haar kwartfinale tegen Alizé Cornet (WTA 47), maar zelfs zonder nieuwe stunt is haar eerste WTA-hoofdtabel een voltreffer met de scalp van enkele tophonderdspeelsters. Minnen beleeft haar WTA-doorbraak met vertraging na blessure-ellende.

Minnen sneuvelde na 1 uur en 18 minuten tegen de Française in twee sets: 1-6 en 4-6. De partij nam 1 uur en 18 minuten in beslag. Ook Flipkens verloor haar kwartfinale in Hobart, van de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 56) na twee sets: 7-5 en 7-5. Alison Van Uytvanck (WTA 51), de derde Belgische op de hoofdtabel, verloor woensdag al in de tweede ronde van de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 77).

Minnen: “Er is nog een niveauverschil”

“Ik wist dat het een moeilijke match zou worden”, reageerde Minnen. “Jammer genoeg miste ik mijn start. Ik wist dat zij weinig punten zou weggeven en dat ze goed zou variëren. Ik vond er geen antwoord op. In de tweede set speelde ik beter maar ik kon merken dat er nog een niveauverschil is. Ik was niet sterk genoeg om er een derde set uit te slepen.”

Hoe dan ook kan Minnen tevreden terugkijken op haar parcours in Tasmanië. Ze haalde, na twee zeges in de kwalificaties, voor het eerst de hoofdtabel van een WTA-toernooi en klopte daarin twee speelsters uit de top honderd.

“Tijdens de winter heb ik gewerkt, uren doorgebracht op het terrein, om vooruitgang te boeken. Ik ben heel blij dat ik deze week heb getoond te kunnen wedijveren met heel goeie speelsters”, vervolgde Minnen. “Ik weet niet of ik mij met deze vorm had kunnen kwalificeren voor de hoofdtabel van de Australian Open als ik had kunnen deelnemen aan de kwalificaties. Een grandslamtoernooi, dat is nog iets anders. Er is meer stress.”

Minnen reist overigens niet door naar Melbourne om er haar partner Alison Van Uytvanck te steunen. “Jammer genoeg niet. Ik trek naar Singapore waar ik deelneem aan twee 25.000 dollar ITF-toernooien. Dit was een heel mooie ervaring en geeft mij vertrouwen voor het vervolg.”