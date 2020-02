Geen Goffin in Davis Cup tegen Hongarije, focus ligt op Indian Wells en Miami Redactie

25 februari 2020

11u24

Bron: Belga 0 Tennis De Belgische Davis Cup-ploeg kan volgende maand in het duel tegen Hongarije niet rekenen op David Goffin. Het nummer 10 van de wereld stelt zich niet beschikbaar omdat hij de hardcourttoernooien van Indian Wells en Miami wil voorbereiden.

Kapitein Johan Van Herck koos in zijn afwezigheid voor Kimmer Coppejans (ATP 152), Ruben Bemelmans (ATP 226) en Arthur De Greef (ATP 331). Zij vormen een team met dubbelspecialisten Joran Vliegen en Sander Gillé.

“David wil voorrang geven aan zijn voorbereiding op de hardcourttoernooien van Indian Wells en Miami, die de week na deze Davis Cup ontmoeting van start gaan. Uiteraard vinden we het spijtig dat we niet de sterkst mogelijke ploeg kunnen opstellen”, stelt Van Herck. “Maar de ervaring uit het verleden leert dat we voor sterke teamprestaties kunnen zorgen in Davis Cup. We geloven volop in de kwaliteiten van Kimmer, Ruben, Arthur, Joran en Sander en zullen er allemaal samen alles aan doen om de kwalificatie voor de Davis Cup Finals in Madrid af te dwingen.”

België speelt op 6 en 7 maart in Debrecen tegen Hongarije. Inzet is een ticket voor de Davis Cup Finals in Madrid (23-29 november). Daar mogen achttien landen aan deelnemen. Eind vorig jaar vond op dezelfde locatie de eerste finaleweek van de hervormde Davis Cup plaats. België, met Goffin, raakte er niet door de groepsfase. Spanje, aangevoerd door Rafael Nadal, pakte voor eigen volk de titel.