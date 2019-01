Geen geslaagde comeback voor Goffin - Flipkens start 2019 goed, Mertens en Van Uytvanck out - Del Potro zegt af voor Australian Open ODBS

01 januari 2019

16u05

Bron: Belga 0

David Goffin verliest eerste enkelmatch van nieuwe seizoen

David Goffin (ATP 22) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het enkelspel op het ATP-toernooi in Doha (1.313.215 dollar). Het zesde reekshoofd verloor op het hardcourt in de hoofdstad van Qatar van de Litouwse qualifier Ricardas Berankis (ATP 116). Na 2 uur en 19 minuten stond de 3-6, 6-4 en 7-6 (7/4) eindstand op het scorebord. Goffin redde in de tiebreak de eerste twee matchpunten maar het derde bleek fataal.

De 28-jarige Goffin maakt in Doha zijn comeback nadat een pijnlijke elleboog hem enkele maanden van de courts hield. Maandag plaatste de Luikenaar zich wel voor de tweede ronde van het dubbelspel. Aan de zijde van de Fransman Pierre-Hugues Herbert won hij van de Rus Karen Khachanov en de Zwitser Stan Warinka. In de achtste finales speelt Berankis tegen de Serviër Dusan Lajovic (ATP 48) of de Fransman Adrian Mannarino (ATP 42).

Kirsten Flipkens plaatst zich voor tweede ronde

Kirsten Flipkens (WTA 47) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar). Flipkens won in de eerste ronde van de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 101) in twee sets: 6-2, 6-2. De wedstrijd duurde één uur en drie minuten. In de volgende ronde wacht voor Flipkens de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 86), die in haar eerste ronde afrekende met de Zwitserse Stefanie Vögele (WTA 83). Het is de eerste keer dat de twee elkaar ontmoeten in het WTA-circuit.

Alison Van Uytvanck geeft op na val

Alison Van Uytvanck (WTA 49) van haar kant kon zich niet plaatsen voor de tweede ronde in Aukland. Van Uytvanck verloor van de Nederlandse qualifier Bibiane Schoofs (WTA 174). Na een setstand van 4-3 en iets meer dan een half uur spelen, gaf de Grimbergse op, na een val. In de volgende ronde wacht voor Schoofs de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 87). Zij klopte in de eerste ronde de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 88).

Elise Mertens ook meteen out in dubbel Brisbane

Geen succes voor Elise Mertens in Brisbane. Ze werd uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1 miljoen dollar). Maandag ging de Limburgse er ook al in de eerste ronde van het enkel uit. Aan de zijde van de Australische Samantha Stosur verloor Mertens met 6-4 en 6-2 van de Tsjechische Lucie Hradecka en de Sloveense Andreja Klepac. De partij duurde 1 uur en 2 minuten. In het enkeltoernooi moest Belgiës beste speelster, nummer 12 op de ranking, nipt haar meerdere erkennen in de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 9). Die haalde het na 2,5 uur met 6-2, 6-7 (6/8) en 6-4. Elise Mertens was de enige Belgische op de hoofdtabel in Brisbane. Yanina Wickmayer (WTA 122) raakte niet door de kwalificatie.

Arthur De Greef gestrand in Challenger Playford

Arthur De Greef (ATP 204) is uitgeschakeld in de tweede ronde (1/16e finales) van het Challengertoernooi in het Australische Playford (hard/81.240 dollar). De 26-jarige Brusselaar verloor in twee sets van de 20-jarige Noor Casper Ruud (ATP 112), het tweede reekshoofd. Na precies een uur tennis stond de 6-1, 6-3 eindstand op het bord. In het dubbeltoernooi vormen Sander Gille en Joran Vliegen het eerste reekshoofd. Zij openen tegen de Australiërs Andrew Whittington en Bradley Mousley.

Andy Murray opent met overwinning

Andy Murray (ATP 240) heeft het nieuwe tennisjaar ingezet met een zege. In Brisbane versloeg hij in de eerste ronde thuisspeler en wildcard James Duckworth (ATP 234) met 6-3 en 6-4. Murray werd begin vorig jaar geopereerd aan de heup en kende daarna een seizoen om snel te vergeten. De tweevoudig olympisch kampioen speelde slechts twaalf wedstrijden en was er tijdens de grandslams alleen bij op de US Open. Ook daar won hij in de eerste ronde van Duckworth om vervolgens door Fernando Verdasco uit het toernooi te worden gekegeld.

“Ik heb het vandaag vrij goed gedaan”, reageerde Murray na zijn overwinning. “Allebei waren we een beetje nerveus in het begin, maakten we fouten vanop de achterlijn. Maar hoe meer de match vorderde, hoe beter de rally’s werden. Voor een eerste match na een vrij lange break, was dit wel OK.” In Brisbane, waar hij in 2012 en 2013 de titel pakte, wil Murray zich klaarstomen voor de Australian Open. De Schot is een vijfvoudig finalist in Melbourne. In de tweede ronde speelt Murray tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 16).

Del Potro geeft forfait voor Australian Open

Juan Martin del Potro neemt niet deel aan de Australian Open in Melbourne. De 30-jarige Argentijn is nog onvoldoende hersteld van een zware knieblessure. “Mijn genezing verloopt goed en ik zal later bekendmaken waar ik mijn comeback zal maken. Jammer genoeg zal het niet in Australië zijn. Ik mis de Australian Open maar ik ben blij met mijn vooruitgang”, laat Del Potro weten via de sociale media.

Del Potro, nummer 5 van de wereld, herstelt momenteel van een breuk in de rechterknieschijf. Daardoor moest hij ook al forfait geven voor de ATP Finals in Londen. De boomlange Argentijn is erg blessuregevoelig. Zo werd hij ook al vier keer geopereerd aan de pols. Vorig jaar werd Del Potro op de Australian Open uitgeschakeld in de derde ronde door Tomas Berdych. Met de US Open van 2009 heeft hij één grandslam op zijn erelijst. De Australian Open vindt plaats van 14 tot 27 januari.