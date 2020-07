Geen finale voor Goffin op Ultimate tennis Showdown Redactie

David Goffin (ATP-10) heeft zich in het Franse Nice niet voor de finale van de Ultimate tennis Showdown kunnen plaatsen. De 29-jarige Luikenaar verloor met 15-11, 13-11 en 13-12 van de Griek Stefanos Tsitsipas, die hem gisteren ook op de laatste speeldag van de groepsfase verslagen had. In de finale neemt Tsitsipas het zondagavond op tegen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-8). Die schakelde de Fransman Richard Gasquet (ATP-50) uit in een sudden death: 24-8, 12-14, 16-12, 10-13 en 3-2.