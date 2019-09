Geen finale voor Elise Mertens: Osaka in twee sets te sterk in Osaka LPB

21 september 2019

10u01

Bron: Tennis 0 Belga Geen finale voor Elise Mertens (WTA 24) in Osaka. Voormalig nummer één van de wereld Naomi Osaka (WTA 4) was in de halve finale met 6-4, 6-1 te sterk voor de Limburgse.

Eerder vandaag had Mertens zich vlot geplaatst voor de laatste vier na 6-4, 6-3-winst tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 54). De wedstrijd, die 1u13' duurde, moest door het slechte weer een dag worden uitgesteld. Vanwege die vertraging moest Mertens later vandaag ook aan de bak in de halve finale tegen Osaka. De 23-jarige Mertens en de 21-jarige Osaka stonden voor de tweede keer tegenover elkaar. In september 2017 versloeg Mertens de Japanse in drie sets op het toernooi in het Chinese Wuhan.

Mertens blijft voorlopig steken op vijf WTA-toernooizeges in het enkelspel. Ze won er ook al tien in het dubbel, waaronder onlangs de US Open aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka.

Osaka doet zondag in de finale een gooi naar een vierde titel. Haar tegenstandster wordt de Duitse Angelique Kerber (WTA 15) of de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 41).