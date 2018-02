Geen finale voor David Goffin in Montpellier: Gasquet is in drie sets de boeman Redactie

10 februari 2018

17u45

Bron: Belga 1 Tennis David Goffin (ATP-7) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het ATP-toernooi van Montpellier (hard/501.345 euro). In zijn halve finale verloor de Luikenaar in 1 uur en 48 minuten met 4-6, 6-0 en 3-6 van de Fransman Richard Gasquet (ATP-33).

Het Belgische topreekshoofd gaf tegen Gasquet de eerste set uit handen, maar stelde in de tweede set orde op zaken. De 27-jarige Goffin gunde de vier jaar oudere Fransman daarin geen enkel spelletje. Onze landgenoot leek gelanceerd, maar verloor de derde en beslissende set alsnog. Gasquet had aan één break genoeg.

Goffin had in Zuid-Frankrijk veel rankingpunten te verdedigen. Een jaar terug speelde hij immers de finale van het ATP-toernooi van Sofia (482.060 euro). Volgende week neemt hij deel aan het ATP-toernooi in Rotterdam (hard/1.862.925 euro). Daarin staat hij in de eerste ronde opnieuw tegenover een Fransman. Dit keer wordt Benoit Paire (ATP-44) de tegenstander.

Lucas Pouille voegt zich bij Richard Gasquet in finale

Richard Gasquet (ATP-33) neemt het morge in de finale van het ATP-tennistoernooi van Montpellier op tegen zijn landgenoot Lucas Pouille (ATP-17). Pouille profiteerde in de halve finales van de opgave van een andere Fransman, Jo-Wilfried Tsonga (ATP-19).

Tsonga had nochtans de eerste set gewonnen met 6-1, maar bij een 5-5 stand in de tweede set gooide hij de handdoek met pijn aan de dij. Tsonga was nog maar pas hersteld van een knieblessure.

Pouille, die in de onderlinge confrontaties leidt met 3-1 tegen Gasquet, gaat op zoek naar zijn vijfde ATP-titel.