Geen Fed Cup voor Clijsters, maar Olympische droom blijft wel intact Filip Dewulf

23 december 2019

14u37 38 Tennis Begin maart in het Mexicaanse Monterrey maakt Kim Clijsters hoogstwaarschijnlijk haar rentree op het circuit. Geen Fed Cup (begin februari tegen Kazachstan in Kortrijk) voor haar, dat komt nog te snel na haar knieblessure van zeven weken geleden. Dat wil daarom niet zeggen dat ze haar Olympische droom in de kast moet steken.

Volgens de officiële regels moest Clijsters twee keer in de afgelopen vier jaar in de selectie voor een Fed Cup-ontmoeting zitten maar uiteindelijk blijken er genoeg achterpoortjes om de Limburgse mama toch nog in Tokio te krijgen. Zo is er de mogelijkheid om als ex-grandslamkampioene een wildcard te ontvangen terwijl een panel samengesteld door leden van de ITF en het IOC een uitzondering kan toestaan voor speelsters die zich in het verleden voldoende hebben ingezet voor de Fed Cup – Clijsters won de titel voor België in 2001 – waardoor de Breese toch nog kan toegevoegd worden aan de nationale selectie voor Tokio.

Tenslotte mag Elise Mertens, als lid van de top tien in het dubbelspel, met eender welke speelster uit de top 300 deelnemen aan het Olympisch dubbeltornooi en ook daar ligt dus een mogelijkheid voor Clijsters. Vanzelfsprekend is de viervoudige grandslamkampioene nog niet bezig met Tokio 2020, eerst maar eens fit en speelklaar in Monterrey geraken.