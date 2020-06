Geen Fed Cup en Davis Cup dit jaar, toernooien verplaatst naar 2021 Redactie

26 juni 2020

14u20

Bron: Belga 0 Tennis Vanwege de coronapandemie kan de Fed Cup in het vrouwentennis dit jaar niet doorgaan, zo maakten de organisatoren vrijdag bekend. Het toernooi wordt verplaatst naar 13 tot 18 april 2021 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Ook de Davis Cup in het mannentennis wordt voor dit jaar van de kalender gehaald. Het toernooi wordt verplaatst naar eind november 2021, in de Spaanse hoofdstad Madrid.

In de Finals van de Fed Cup nemen twaalf landen, waaronder België, het tegen elkaar op. In groep B zijn Australië en Wit-Rusland de tegenstanders. Vorig jaar won Frankrijk het toernooi. De play-offs vinden nu plaats in februari. De winnaar van dat duel kan zich in het najaar van 2021 plaatsen voor de volgende editie van de Finals.

De ITF zei niet overwogen te hebben het eindtoernooi zonder toeschouwers af te werken. “Dit was de beste oplossing met het oog op de gezondheid van alle betrokkenen en de integriteit van de competitie”, aldus ITF-voorzitter David Haggerty.

In de Davis Cup strijden achttien landen tussen 22 en 28 november 2021 voor de eindzege. België, zonder David Goffin, werd begin maart met 3-2 geklopt door Hongarije en zal er dus niet bij zijn op de eerstvolgende editie. De 24 wedstrijden die dit jaar in september gepland stonden in Wereldgroep I en II, werden verschoven naar maart en september volgend jaar. Ons land zal in de barrages voor Wereldgroep I uitkomen tegen Bolivia, op 18 tot 20 september. Een overwinning is dan nodig om mogen mee te doen aan de kwalificaties voor de editie van 2022.