Geen Fed Cup en Davis Cup dit jaar, toernooien verplaatst naar 2021

26 juni 2020

Vanwege de coronapandemie kan de Fed Cup in het vrouwentennis dit jaar niet doorgaan, zo maakten de organisatoren vrijdag bekend. Het toernooi wordt verplaatst naar 13 tot 18 april 2021 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Ook de Davis Cup in het mannentennis wordt voor dit jaar van de kalender gehaald. Het toernooi wordt verplaatst naar eind november 2021, in de Spaanse hoofdstad Madrid.