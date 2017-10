Geen drie Belgen bij laatste acht op European Open: Ferrer vloert Darcis na spannende driesetter XC

23u48 0 Photo News Tennis Geen drie Belgen bij de laatste acht in de European Open. Steve Darcis moest na drie sets z'n meerdere erkennen in David Ferrer: 5-7, 7-5 en 3-6. Eerder bereikten David Goffin en Ruben Bemelmans wél de kwartfinales in Antwerpen.

De overwinningen van Bemelmans en Goffin inspireerden Darcis om in de eerste set z'n beste tennis naar boven te halen. Onze landgenoot bleef heel secuur op eigen opslag, en zette Ferrer meermaals onder druk. Toch behield ook het vijfde reekshoofd zijn service. Een logische tiebreak was in de maak, tot Darcis bij een 5-5-tussenstand zijn opslag prijsgaf. Zijn Spaanse opponent liet het vervolgens niet liggen en pakte de eerste set: 5-7.



Hetzelfde verhaal in het tweede bedrijf. Darcis en Ferrer hielden elkaar lange tijd in evenwicht, tot de Spanjaard bij een 4-4-tussenstand een versnelling hoger schakelde. 'Mister Davis Cup' moest zijn service inleveren, maar knokte zich erna meteen terug in de partij. Meer zelfs: Darcis trok in de tweede set alsnog het laken naar zich toe: 7-5.



Een nieuwe stunt in de maak? Dat werd in het derde en laatste bedrijf al snel duidelijk. Ferrer ging namelijk meteen door de opslag van onze landgenoot en dicteerde vervolgens de wet. Darcis had het moeilijk, maar bood toch nog even weerwerk. De eerste matchbal voor de Spanjaard was meteen de goede. Na 2 uur en 30 minuten stond de eindscore op het bord: 5-7, 7-5 en 3-6. Geen drie landgenoten dus in de kwartfinales van de European Open.



Morgenavond gaat de 35-jarige Ferrer het hardcourt op voor een duel met de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-26), het vierde reekshoofd. De 26-jarige Schwartzman schaarde zic bij de laatste acht door de Amerikaan Ernesto Escobedo (ATP-114) met 6-3 en 7-6 (7/5) in 1 uur en 41 minuten te verslaan.

BELGA

BELGA

Photo News