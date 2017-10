Geen derde WTA-finale voor Elise Mertens in Luxemburg 23u43

Elise Mertens (WTA-38) is er niet in geslaagd zich voor de finale van het WTA-toernooi in Luxemburg te plaatsen. De 21-jarige Limburgse moest met 6-2 en 7-5 het onderspit delven voor de Puertoricaanse Monica Puig (WTA-69).

De Belgische nummer een, vijfde reekshoofd op het hardcourt in het Groothertogdom, greep naast een derde WTA-finale. In januari van dit jaar won ze het toernooi in Hobart, in april werd ze runner-up in Istanboel. Olympisch kampioene Puig neemt het zaterdag in de finale op tegen de Duitse Carina Witthöft (WTA-73). Die plaatste zich voor de finale door de Franse kwalificatiespeelster Pauline Parmentier (WTA-101) met 7-6 (7/2), 1-6 en 6-3 uit te schakelen. Zondag gaat de 24-jarige Puig in haar vierde finale voor een derde titel. Naast het olympisch toernooi van 2016 in Rio heeft ze alleen Straatsburg 2014 op haar palmares. De 22-jarige Witthöft staat voor het eerst in een WTA-finale. Het wordt de eerste ontmoeting tussen Puig en Witthöft.

Kasatkina in finale: "Dehaes geeft me vertrouwen"

Daria Kasatkina (WTA-28) staat in de finale van het WTA-toernooi van Moskou (hardcourt/855.308 dollar), de Kremlin Cup. De twintigjarige Russin is lovend over haar nieuwe coach Philippe Dehaes. "Ik ben heel gelukkig. Ik was een beetje gespannen, vooral op het einde, omdat ik wist dat ik in de buurt van de zege kwam", zei Kasatkina. "Gelukkig kon ik het hoofd koel houden. Ik wist dat ik agressief moest spelen, omdat ze een heel sterke opslag heeft." In eigen land is het voor de Russin speciaal om zo ver te geraken. "Hier in het olympisch stadion in de finale geraken is super, dit is één van mijn favoriete toernooien. Hopelijk komen er mij veel supporters aanmoedigen", aldus Kasatkina.



Kasatkina toont zich erg tevreden over Dehaes, haar nieuwe trainer. "Hij was meteen de eerste waar ik aan dacht. Ik voelde dat ik aan het stagneren was, en had een nieuwe aanpak nodig. Philippe heeft veel ervaring op het ATP- en WTA-circuit. Hij is vriendelijk en geeft me vertrouwen. Hij woont in België en ik in Slowakije, maar daar vinden we wel een oplossing voor." In de finale neemt ze het op tegen de Duitse Julia Görges (WTA-27).

