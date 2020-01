Geen derde titel voor Elise Mertens in Hobart - Goffin opent Australian Open tegen Fransman, De Minaur geeft forfait Redactie

16 januari 2020

12u13 0 Tennis Topreekshoofd Elise Mertens (WTA 17) is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/251.750 dollar). De 24-jarige Limburgse verloor in drie sets van de Britse Heather Watson (WTA 101). Het werd 6-7 (5/7), 6-4 en 7-5 na een marathonpartij van 3,5 uur. Onze landgenote won het toernooi van Hobart in 2017 en 2018.

Mertens en Watson komen elkaar volgende week mogelijk opnieuw tegen. Een nieuw onderling duel hoort immers tot de mogelijkheden in de tweede ronde van de Australian Open. Mertens grijpt door haar exit naast een derde eindzege in Hobart. Ze won het toernooi in 2017 en 2018.

Watson neemt het in de halve finales op tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 30) of thuisspeelster Lizette Cabrera (WTA 129). In het dubbelspel kwalificeerden Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck zich donderdag wel voor de halve finales. Zij spelen daarin tegen Watson en de Nederlandse Arantxa Rus of het Chinese koppel Shuai Peng/Shuai Zhang.

David Goffin opent op Australian Open tegen Fransman Chardy

Vandaag is in Melbourne geloot voor de hoofdtabel van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. David Goffin (ATP 11) neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Jérémy Chardy (ATP 56). Goffin klopte de Fransman vorig jaar op Wimbledon maar verloor van hem in 2015 op Roland Garros.

Bij winst ontmoet de Luikenaar, het elfde reekshoofd en de enige Belgische man op de hoofdtabel, de Brit Cameron Norrie (ATP 62) of de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 64). In de derde ronde wacht mogelijk een treffen met de Rus Andrey Rublev (ATP 18). Vorig jaar ging Goffin er in Melbourne in de derde ronde uit tegen de Rus Daniil Medvedev. Zijn beste uitslag in de happy slam is een kwartfinale in 2017.

Elise Mertens (WTA 17), het zestiende reekshoofd, staat in de eerste ronde tegenover de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 82). De Limburgse stuntte in 2018 door als debutante meteen de halve finales te bereiken. Vorig jaar moest ze in de derde ronde inpakken. Alison Van Uytvanck (WTA 47) kruist de degens met de Française Fiona Ferro (WTA 63).

Kirsten Flipkens (WTA 79) komt de baan op tegen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 21), het twintigste reekshoofd. Greet Minnen (WTA 119) kan zich, als vierde Belgische, via de kwalificaties nog plaatsen voor de hoofdtabel. Zij staat alvast in de tweede kwalificiatieronde. De 22-jarige Minnen klopte in de eerste kwalificatieronde thuisspeelster Kaylah McPhee (WTA 224) in drie sets: 6-3, 2-6 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 13 minuten. Voor Minnen wacht in de tweede voorronde de Chinese Xun Fang Ying (WTA-245) of de Australische Jaimee Fourlis (WTA-257). Wie drie kwalificatierondes overleeft, bereikt de hoofdtabel en voegt zich daar bij Elise Mertens (WTA-17), Alison Van Uytvanck (WTA-47) en Kirsten Flipkens (WTA-79).

“Ik ben blij want de omstandigheden om te spelen waren echt lastig”, reageerde Minnen in de catacomben van de Rod Laver Arena. “We begonnen de match gisteren in de rook en de warmte, voor de storm opstak. Het was apocalyptisch en niet verantwoord om daarin te spelen. Vandaag was het veel frisser en stond er minder wind. Ik kwam het terrein op met nieuwe moed. Het was niet mijn beste wedstrijd maar ik stond tegenover een moeilijke tegenstander die enorm veel ballen terugbracht. Ik moest elk punt drie keer maken. Ik ben heel blij dat ik heb gewonnen.”

De 21-jarige Minnen, die nog nooit op de hoofdtabel van een grandslam stond, speelt in de tweede voorronde tegen de Chinese Fang Ying Xun (WTA 245). “Ik ken haar helemaal niet maar ik hoop dat mijn coach (Tom Baeten, red) info of beelden van haar vindt op het internet. Maar dat is niet altijd mogelijk, en dan zal ik het doen met de middelen die voorhanden zijn. De laatste maanden ben ik goed aan het spelen en ik heb echt zin om mij hier te kwalificeren. Maar ik wil mezelf niet te veel druk opleggen. Ik weet dat ik het kan maar in de kwalificaties zijn er geen gemakkelijke wedstrijden.”

Wickmayer en Bonaventure uitgeschakeld

Yanina Wickmayer (WTA 147) heeft de hoofdtabel van de Australian Open ook niet gehaald. Ze verloor in de tweede van drie kwalificatierondes van de Amerikaanse Ann Li (WTA 142). Na een uur spelen was de 0-2 nederlaag een feit. De eerste set verloor ze met 3-6, de tweede met 2-6. Dinsdag had ze de eerste ronde van het kwalificatietornooi nog gewonnen tegen thuisspeelster Ellen Perez (WTA 248). De 32-jarige tennisster zal dus niet voor de tiende keer in haar carrière het eerste Grand Slamtornooi van het jaar spelen. In 2010 en 2015 haalde ze nog de vierde ronde.

“Jammer genoeg slaagde ik er niet in mijn beste niveau te halen. Het was geen goede wedstrijd van mij”, reageerde een teleurgestelde Wickmayer, die 29 directe fouten maakte tegenover slechts zes winners. Wickmayer blijft op haar 30e op zoek naar haar beste vorm, die haar onder meer een halve finale op de US Open en twee achtste finales op de Australian Open opleverde. Eind vorig jaar ging ze opnieuw in zee met Ann Devries.

“Het was een logische keuze om terug te keren naar Ann, bij wie ik ben begonnen. Ik voel me goed bij het idee om terug te keren naar de bron”, legt ze uit. “De voorbije weken waren er hoogtes en laagtes. Vorig jaar was een heel moeilijk jaar en het zal tijd vragen om alles weer op orde te krijgen en de juiste weg terug te vinden. We zullen zien wat komend jaar voor mij in petto heeft”, besloot Wickmayer, die haar planning voor de komende weken nog niet heeft vastgelegd.

Ook Ysaline Bonaventure (WTA 115) is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde van de Australian Open. De 25-jarige Luikse, het negende reekshoofd, ging met 6-0 en 6-2 onderuit tegen de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 154). De match duurde een uur en twee minuten. Vorig jaar debuteerde Bonaventure op de hoofdtabel in Melbourne. Ze werd toen in de eerste ronde gewipt door de Amerikaanse Sachia Vickery.

“Ik had een offday”, reageerde Bonaventure na de pandoering. “Ik heb weinig goede dingen gedaan, of het nu mijn opslag, spel of houding was. Het was niet top. Het was niet zij die het mij moeilijk maakte. Ik heb mezelf verslagen, deed niet wat ik moest doen. Ik was niet geduldig genoeg, heb te weinig gevochten. Er zijn zo van die dagen. Het overkomt mij niet vaak maar het is jammer dat het op een grandslam gebeurt.”

Bonaventure riep in de tweede set de kine op de baan, maar dat was vooral om het ritme van haar opponente te breken, geeft ze toe. “Ik had niet echt pijn. Het zat gewoon in mijn hoofd. Ik probeerde zo opnieuw in de wedstrijd te komen en een beetje tijd te winnen om weer moed te rapen. Bonaventure keert nu “zo snel mogelijk” terug naar België. “Daarna vertrek ik ongetwijfeld richting Frankrijk. Misschien speel ik Fed Cup, als ik word opgeroepen. Daarna wachten Boedapest, Dubai, Indian Wells en Miami.”

Lokale favoriet De Minaur moet forfait geven met buikspierblessure

De Australische nummer één, Alex de Minaur (ATP 21), heeft aangekondigd dat hij niet zal kunnen spelen op de Australian Open. De Minaur kampt met een scheur in de buikspieren. De twintigjarige De Minaur legde uit dat het om een “serieuze scheur” gaat en “dat hij er kapot van is niet voor eigen volk te kunnen spelen in Melbourne”.

De Minaur werd na een sterke ATP Cup vorige week nog beschouwd als een ernstige outsider voor de titel. Vorig jaar won de Australiër zijn drie eerste ATP-titels, in Sydney, Atlanta en Zhuhai, en bereikte hij de derde ronde op de Australian Open en de vierde ronde op de US Open.

