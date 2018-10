Gedwongen rust kán een voordeel zijn: "Goffin moet in 2019 het hoogst mogelijke viseren" Filip Dewulf

09 oktober 2018

07u11 0 Tennis David Goffin moet nog drie weken rusten met zijn elleboogblessure. Maar in 2019 wil hij opnieuw knallen.

Goffin legde dit jaar een geaccidenteerd parcours af op het ATP-circuit en zag zijn rit zelfs vroegtijdig halt houden nadat het botoedeem op zijn elleboog voor de vierde keer opspeelde in Shenzhen. "Dit was zonder meer een matig seizoen", moest ook zijn coach Thierry Van Cleemput toegeven. "Maar je moet het ook een beetje in zijn context zien. Hij had het moeilijk met de hogere verwachtingen na zijn geweldig 2017. Daarna was er nog die oogblessure die een veel grotere impact heeft gehad dan we allemaal beseften. Het heeft heel veel energie gekost om terug te keren en dat zorgde voor een onevenwicht. Met wat motivatieproblemen en zijn elleboogblessure tot gevolg."

Geluk bij een ongeluk is nu wel dat hij veel tijd heeft om 2019 voor te bereiden. "Over drie à vier weken gaat hij een nieuwe MRI laten nemen, waarna we bij groen licht aan het fysieke gedeelte beginnen. Om daarna stelselmatig de tennistraining in te voeren. Daarbij gaan we een gedeelte in België doen, in Zuid-Frankrijk en mogelijk ook een stage afwerken op Tenerife met Dominic Thiem. Er zit veel overtuiging in zijn wil om terug te keren op het voorplan. Daarbij denk ik vooral aan prestaties op de grote toernooien in plaats van aan zijn ranking", aldus Van Cleemput, die meegaf dat Goffin 2019 in Doha zal starten en de Davis Cup (in Brazilië) ook nog op het programma laat staan. "Deze blessurepauze moet uitgroeien tot een opportuniteit om iets te verwezenlijken: David wordt 28 jaar en moet het hoogst mogelijke - ik droom van een grandslamfinale - viseren."