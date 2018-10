Gedaan met marathonpartijen op Wimbledon: vanaf 2019 tiebreak in vijfde set bij 12-12 LPB

19 oktober 2018

12u59

Bron: belga/anp 0 Tennis Op Wimbledon zal vanaf volgend jaar ook in de vijfde set een tiebreak gespeeld worden. Dat maakte de All England Lawn Tennis Club (AELTC) vandaag bekend.

Bij een stand van 12-12 in de vijfde set (bij de vrouwen in de derde set) volgt vanaf 2019 een tiebreak. De beslissing komt er na uitvoerige bestudering van de afgelopen twintig edities van Wimbledon, en na consultatie van tennissers en andere betrokkenen.

“De tijd is gekomen voor deze verandering”, aldus AELTC-voorzitter Philip Brook. “We weten dat de marathonpartijen schaars zijn, maar we willen ook niet direct een tiebreak bij 6-6 in de laatste set. 12-12 is daarom een perfecte optie voor de balans tussen het maximaal presteren van de spelers en het afsluiten van een wedstrijd in een aanvaardbare tijdsduur.”

De US Open is het enige grandslamtoernooi waarbij in alle sets dezelfde regels gelden. Op de Australian Open en op Roland Garros wordt in de vijfde set bij de mannen, en in de derde set bij de vrouwen, doorgespeeld totdat er een verschil is van twee games.

Door deze beslissing zullen marathonpartijen op het heilige gras van Wimbledon voortaan niet meer voorkomen. Het bekendste voorbeeld daarvan is de match tussen John Isner en Nicolas Mahut in 2010. Hun duel overspande drie dagen en durde in totaal 11 uur en 5 minuten.

