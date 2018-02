Geblesseerde Sharapova slaat Dubai over Redactie

15 februari 2018

14u15

Bron: Belga 0 Tennis Tennisster Maria Sharapova heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi van Dubai, dat komende week op het programma staat.

De voormalige nummer één van de wereld en vijfvoudig grandslamwinnares zou met een wildcard meedoen. Sharapova heeft echter een verrekking in haar onderarm en meldde zich daarom af.

De dertigjarige Russin, nummer 41 van de wereld, vloog er deze week in Doha al in de eerste ronde uit. Sharapova liet zich verrassen door de Roemeense qualifier Monica Niculescu.

De organisatie van het WTA-toernooi in Dubai kreeg nog een tegenvaller. Ook de Amerikaanse tennisster Madison Keys, vorig jaar finaliste op de US Open, meldde zich af. De nummer veertien van de wereld is ziek.

De Roemeense Simona Halep voert de deelnemerslijst in Dubai aan. Titelverdedigster Elina Svitolina doet ook mee, net als Wimbledon-kampioene Garbiñe Muguruza.