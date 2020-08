Geblesseerde Clijsters moedigt Mertens vanop eerste rij aan in Cincinnati SVL

25 augustus 2020

12u43 1 Tennis Zelf kan Kim Clijsters door een buikspierblessure niet in actie komen op het toernooi van Cincinnati. De Limburgse nam daarom de tijd om Elise Mertens (WTA 22) een makkelijke zege te zien boeken tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 46). Achter Clijsters’ deelname aan de US Open, die binnen zes dagen start, staat nog steeds een vraagteken.

Rusten, revalideren en respijt vragen aan de tennisgoden. Dat is nog steeds het programma van Kim Clijsters in aanloop naar de US Open. Een hardnekkige buikspierblessure dwong haar om forfait te geven voor het toernooi van Cincinnati, dat dit jaar eveneens in Flushing Meadows in New York gespeeld wordt. Binnen zes dagen gaat de US Open van start, maar Clijsters’ deelname is nog steeds hoogst onzeker.

Tijdens het revalideren door nam Clijsters ook de tijd om Elise Mertens aan te moedigen vanop de tribune. Mertens boekte in de eerste twee rondes zeges tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 46) en de Franse Kristina Mladenovic (WTA 43). Vandaag neemt Mertens het op tegen de Russische Veronika Kudermetova (WTA 41).

