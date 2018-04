Garbine Muguruza en Timea Babos strijden om titel in Monterrey TLB

08 april 2018

08u25

Bron: Belga 0 Tennis De Spaanse Garbine Muguruza (WTA-3) en de Hongaarse Timea Babos (WTA-44), allebei 24 jaar oud, spelen vandaag de finale van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (gravel/250.000 dollar). In de halve finales nam eerste reekshoofd Muguruza zaterdag in 1 uur en 21 minuten met 6-0 en 7-5 de maat van de Roemeense Ana Bogdan (WTA-90). Vierde reekshoofd Babos had 1 uur en 36 minuten nodig voor een 1-6, 6-2, 6-2 zege tegen de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA-91).

Muguruza gaat voor een zesde WTA-titel, de eerste dit seizoen. Eerder dit jaar was de tweevoudige grandslamwinnares (Roland-Garros 2016 en Wimbledon 2017) wel al runner-up in Doha. Babos, in januari met de Française Kristina Mladenovic winnares van het dubbelspel op het Australian Open, bracht dit jaar in Taiwan een derde WTA-toernooi in het enkelspel op haar palmares. Haar eerste won ze in 2012 in Monterrey.

In de vorige vier duels, waarvan twee op gravel, trok Muguruza telkens aan het langste eind. Babos kon nog maar één keer een set winnen tegen de Spaanse.

Halve finales wegen regen uitgesteld

De halve finales van het met 800.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi van Charleston (South Carolina) werden gisteren wegens regen uitgesteld. Het duel tussen de Duitse Julia Görges (WTA-13) en de Letlandse Anastasija Sevastova (WTA-16) werd in de eerste set bij 4-4 stopgezet. Vanochtend gaan zij opnieuw het gravel op, na de halve finale tussen de Amerikaanse Madison Keys (WTA-14) en de Nederlandse Kiki Bertens (WTA-27). De finale wordt in de namiddag gespeeld.