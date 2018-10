Gaël Monfils in aanloop naar European Open in Antwerpen: “Ze bevoordelen hier de Belgen!” Filip Dewulf

15 oktober 2018

17u00 0 Tennis Met een pr-stuntje op de Groenplaats van Antwerpen – “We brengen het tennis naar ’t Stad in de hoop dat de mensen van’t Stad ook naar de Lotto Arena komen”, glimlachte tornooidirecteur Dick Norman – mochten vier toppers van de European Open hun eerste opwachting maken. Een België – Frankrijk, Ruben Bemelmans (ATP 110) tegen Gaël Monfils (ATP 38), in Antwerpen moet morgenavond de concurrentie aangaan met België-Nederland in Brussel.

Lekker weertje, mooie setting en blitse wagens. Veel moeite zal er wel niet nodig geweest zijn om publiekstrekkers Kyle Edmund (ATP 15), Milos Raonic (ATP 20), Gaël Monfils en Jo-Wilfried Tsonga (ATP 75) te overtuigen even een balletje te slaan op de Antwerpse Groenplaats. “Het was leuk”, verwoordde Tsonga het sentiment van zijn collega’s. De heren zijn natuurlijk naar ons land afgezakt om op de baan te presteren en dat is ook wat titelverdediger Tsonga wil doen. De bonkige Fransman speelde door heel veel blessureleed – zijn knie ging begin april onder het mes – amper zeven wedstrijden dit jaar. “Ik ben heel blij dat ik hier kan terugkomen”, zei de voormalige grandslamfinalist. “Dit is een seizoen om snel te vergeten voor mij. Ik heb nooit echt de opportuniteit gehad om mijn kansen fatsoenlijk te verdedigen. Ik ben dan ook supercontent om opnieuw op de baan te staan en de sport te beoefenen waar ik van houd. Ik ben hier alleszins wederom heel goed ontvangen, met zelfs een doosje pralines op de kamer.”

Ander discours bij de Brit Kyle Edmund. De 23-jarige opvolger van Andy Murray is voor het eerst in zijn prille carrière het eerste reekshoofd op een ATP-tornooi en bekroont daarmee zijn verbluffend seizoen. “Het is de tweede keer dat ik hier meedoe”, zei de stoïcijnse Engelsman. “In 2016 was dat redelijk goed afgelopen (Edmund haalde de halve finale, red) en ik hoop het er dit jaar ook fatsoenlijk vanaf te brengen. Maar dat ik daarbij als eerste geplaatst ben maakt het niet makkelijker of moeilijker, hoor.” Het Canadese opslagkanon Milos Raonic kreeg een wildcard toegestopt door de organisatie, waarmee ook hij een moeilijk seizoen met nogal wat blessureleed probeert op een positieve noot af te sluiten. “Ik vind het een hele eer dat ze aan mij hebben gedacht”, zei Raonic. “Ik heb niet zo goed gepresteerd als ik wilde in Shanghai en er was veel stoppen en starten bij voor mij dit seizoen waardoor ik nog zoveel mogelijk wilde spelen voor de rest van het jaar.”

Tot slot mocht ook showman Gaël Monfils zijn zegje doen. De ex-toptienspeler zag er nog een beetje slaperig uit en dat bleek aan een late terugkeer uit Azië te liggen. Misschien dat Ruben Bemelmans daar morgenavond van kan profiteren. “Dick kon me geen groter cadeau geven dan me dinsdag te programmeren. Ik weet wel dat ze hier een beetje de Belgen bevoordelen”, lachte de met een jetlag worstelende Monfils. “Ik hoop vooral dat ik mijn fysieke problemen, bij een val in Chengdu blokkeerde ik mijn rug, achter me kan laten. Maar Ruben is een gevaarlijke klant, zoveel is zeker.”